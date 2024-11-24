Были ли реальные шансы остановить войну: посол вспомнил "закулисье" переговоров в Стамбуле

Украинский посол в Стамбуле вспомнил, что Турция прилагала усилия по прекращению войны с самого ее начала, и Украина за это благодарна. Что касается России, то она начала манипуляции через два года после переговоров.

24 Канал пишет, что посол Украины в Турции рассказал Укринформу о том, были ли реальные шансы прекратить войну в самом начале.

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Что рассказал посол о переговорах в 2022 году

Информационный шквал, который мы поднимали в первые недели, месяца войны, имел свой результат. Турецкая сторона действительно видела весомую роль посредничества и свою исключительную миссию, поскольку имела коммуникацию и с нами, и со страной-агрессором, могла пробовать помогать в поиске решения,

– заявил посол.

Он вспомнил, что в 2022 году в Анталии были первые переговоры на уровне министров иностранных дел. Однако тогда глава МИД России Сергей Лавров, в отличие от нашего тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, не имел на них никаких полномочий и не мог принимать решения.

Затем министр Чавушоглу (тогда глава МИД Турции – 24 Канал) летал в Москву, приезжал во Львов, пробуя найти точки соприкосновения. Затем состоялась встреча переговорных команд в Стамбуле. Преимуществом турецкой стороны было то, что они ничего не навязывали, а предлагали хорошие услуги, содействие, помощь в организации переговоров, предоставлении площадки с соответствующей атмосферой,

– рассказал Василий Боднар.

Он говорит, что это было выгодно для обеих сторон, поскольку каждая отстаивала свои позиции.

"Теперь спекуляций и искажений очень много, особенно со стороны России. Но видим, что происходило после переговоров: Россия возобновила наступление на Востоке Украины, дальше убивала гражданских. Российские войска от Киева отогнали наши Силы обороны, а не они отвели, как утверждает российская пропаганда, по собственной воле", – вспомнил посол.

Он добавил, что дальнейшие действия Москвы показали – Россия не была готова к подписанию мира. Тогда Кремль:

пытался контролировать Украину любым способом,

искал методы влияния на западных партнеров,

настаивал на невступлении Украины в НАТО, разоружении Украины и многих других неприемлемых для нас вещах.

Посол Украины в Турции вспомнил, что только потом Кремль это проталкивал как якобы согласованный пакет. Однако на самом деле их нарративы, которые предлагались с первого дня, ничего общего с нашей реальной позицией не имели.

Также Россия пыталась навязать свой взгляд и намеревалась переломить позицию общественного мнения в свою пользу. Однако большая часть мира поддерживает Формулу мира Владимира Зеленского.

В свою очередь Россия теряет позиции, поэтому хочет:

дезинформацией расшатать международное единство,

продвинуть китайско-бразильскую инициативу.

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Посол подытожил, что факты свидетельствуют – Россия не была готова к миру во время встречи переговорных групп в Стамбуле.