Для Путина это недопустимо: что стоит за заявлением Трампа о возможной встрече с диктатором

Дональд Трамп на митинге заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне. Однако такие слова будущего президента США не означают его настоящие действия.

Заявление Трампа является абстрактным, как и его предыдущие слова о телефонном разговоре с российским диктатором. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что новоизбранный президент с командой пока не имеют стратегии относительно реальных переговоров.

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Что стоит за заявлением Трампа о возможной встрече с Путиным

Более ранние заявления Путина о готовности встречи с Трампом являются показом того, что Россия хочет переговоров с США, а не с Украиной. Так же и будущий президент США сейчас в абстрактной форме допустил, что может быть такая встреча.

Между тем в России уже успели отреагировать на слова новоизбранного президента США – представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет реальных импульсов для организации такой встречи.

Политолог обратил внимание на интересную деталь – в начале ноября издание The Washington Post написало, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, а Песков сообщил, что никаких контактов не было. С тех пор диктатор и новоизбранный президент так и не поговорили. Сейчас повторяется такая же история.

Трамп пока не делает активные действия в этом переговорном направлении, потому что пока его команда не имеет готовой стратегии переговоров и мирного плана,

– пояснил Фесенко.

Будущая администрация США не заявляла официально о контактах с Кремлем, а организовать личную встречу Трампа и Путина было бы гораздо сложнее. Российский диктатор боится ехать в Бразилию, а поехать в США – тем более.

Для Путина это недопустимо. У него есть определенная паранойя в отношении западных стран,

– подчеркнул политолог.

Фесенко добавил, что выводы можно будет делать уже после визита спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. Пока же заявления Трампа являются очень абстрактными.