"Может быть фейком": откуда возникла история о переговорах в ОАЭ

Недавно ливанское издание распространило информацию об организации ОАЭ "переговоров" между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. На самом деле, такие попытки "сесть за стол переговоров" больше похожи на подыгрывание России.

Политолог Николай Давыдюк объяснил 24 Каналу, откуда возникла история о переговорах. Отметим, организаторы хотят получить часть "переговорной славы" и нарастить геополитическое лидерство в мире.

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На переговоры пойдет только Россия

На днях ливанское издание написало о вероятной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина в Дубае.

"Такие разговоры вполне реально могут быть фейком", – предположил политолог.

В статье говорится, что "США поддерживают переговоры". Вашингтон же ни разу не говорил о поддержке подобного рода заявлений. Более того, США заявили, что переговоры с Россией состоятся только на условиях Украины.

На такие "условия" согласится только Россия. Ни США, ни Папа Римский, ни тем более Украина на это не пойдут. Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство не сядет за "стол переговоров" с Путиным.

Это достаточно авторитетно и понятно Украине, что мы точно ничего общего не хотим иметь с Россией. Кроме вывода их войск и репараций, которые заплатит их государство, Путин и его кошельки – Абрамович, Дерипаска и другие,

– заметил политолог.

Какова цель организаторов "переговоров"

Попытки некоторых стран организовать "переговоры" больше похожи на попытки нарастить геополитические и региональные лидерские баллы.

Политолог рассказал, почему "переговоры" в ОАЭ выглядят достаточно сомнительно: смотрите видео

Выглядит это так, будто ОАЭ и христианские лидеры хотят организовать "мирные переговоры".

"Какая суть в этих переговорах? Чтобы Украина уступила территории? Так это больше похоже на объединенные "Крестовые походы" Путина против Украины, вместе с Папой Римским и арабскими лидерами. Так это не работает. Наш толкают к капитуляции, поэтому нам такое не подходит", – подчеркнул Давидюк.

Решение одно – вывод войск из Украины

Единичные представители Запада и Глобального Юга говорят, что якобы "мы хотим, чтобы перестали убивать людей". Решение только одно – помогите вывести российские войска с территории Украины.

Некоторые сумасшедшие говорят: "Мы хотим остановить кровопролитие". Так выведите убийц с нашей территории и оно остановится. А если вы хотите их здесь легализовать, то вы такие же убийцы как убивающие. Называйте все своими вещами,

– добавил политолог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "если Украина прекратит войну, то она исчезнет; если Россия прекратит войну, она завершится". Это парадигма. Иного не существует.

Переговоры по окончании войны в Украине