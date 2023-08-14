Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, звідки виникла історія про перемовини. Зазначимо, організатори хочуть отримати частинку "переговорної слави" й наростити геополітичне лідерство у світі.

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На переговори піде лише Росія

Днями ліванське видання написало про ймовірну зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна в Дубаї.

"Такі розмови цілком реально можуть бути фейком", – припустив політолог.

У статті зазначається, що "США підтримують перемовини". Натомість Вашингтон жодного разу не говорив про підтримку подібного роду заяв. Ба більше, США заявили, що переговори з Росією відбудуться тільки на умовах України.

На такі "умови" погодиться лише Росія. Ні США, ні Папа Римський, ні тим більше Україна на таке не підуть. Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба завив, що наша держава не сяде за "стіл переговорів" із Путіним.

Це достатньо авторитетно і зрозуміло для України, що ми точно нічого спільного не хочемо мати з Росією. Окрім виведення їхніх військ та репарацій, які заплатить їхня держава, Путін та його гаманці – Абрамович, Дерипаска та інші,

– зауважив політолог.

Яка мета організаторів "перемовин"

Спроби деяких країн організувати "перемовини", більше схожі на намагання наростити геополітичні та регіональні лідерські бали.

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Виглядає це так, ніби ОАЕ та християнські лідери хочуть організувати "мирні переговори".

"Яка суть у цих перемовинах? Щоб Україна поступилась територіями? То це більше схоже на об'єднані "Хрестові походи" Путіна проти України, разом з Папою Римським та арабськими лідерами. Так це не працює. Наш штовхають до капітуляції, тому нам таке не підходить", – підкреслив Давидюк.

Рішення одне – виведення військ з України

Поодинокі представники Заходу та Глобального Півдня говорять, що буцім "ми хочемо, щоб перестали вбивати людей". Рішення лише одне – допоможіть вивести російській війська з території України.

Деякі божевільні кажуть: "Ми хочемо зупинити кровопролиття". Так виведіть вбивць з нашої території й воно зупиниться. А якщо ви хочете їх тут легалізувати, то ви такі самі вбивці як ті, хто вбиває. Так не буває. Називайте все своїми речами,

– додав політолог.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що "якщо Україна припинить війну, то вона зникне; якщо Росія припинить війну, то вона завершиться". Це парадигма. Іншого не існує.

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