До Нового года многое может решиться, – Зеленский перед переговорами с Трампом

Сейчас идет один из самых активных дипломатических периодов 2025 года, и до Нового года могут быть приняты важные решения по результатам переговоров с партнерами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского президента Владимира Зеленского, обнародованную в воскресенье, 28 декабря.

О чем сообщил Зеленский?

Президент сказал, что сейчас Украина делает все возможное для достижения результатов, однако окончательные решения зависят от партнеров, которые поддерживают Украину, и тех кто давит на Россию, чтобы она почувствовала последствия агрессии.

Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает его нормальность, – прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры,

– написал он.

По его словам, ремонтные бригады, энергетики и ГСЧС работают круглосуточно для восстановления энергоснабжения и защиты украинцев. В то же время он отметил важность эффективного действия давления против России.

Не менее важными, по мнению Владимира Зеленского, остаются поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны и финализации международных шагов, которые должны привести к окончанию войны и гарантий безопасности.

"Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", – резюмировал он.

Какие обсуждения будут?