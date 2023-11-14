Фальстарт: экс-агент КГБ предположил, как появилась новость о "перегруппировке" россиян

В России заявили о "перегруппировке" российских военных в Херсонской области, но потом аннулировали эту информацию. Инцидент может свидетельствовать о разногласиях между военным и политическим руководством страны-агрессора.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что не могло быть никакой ошибки. В военном деле всегда есть оперативные планы, утверждаемые на уровне командования и генштаба.

Читайте также "Мы не комментируем": у Путина не захотели объяснить новости о "перегруппировке" российских войск

"В реальной войне, которую ведет Россия против Украины, а именно в позиционной войне, никаких случайных решений не бывает – все согласуется с командованием и генштабом. Если объявили, что перегруппировка идет, значит, ее согласовывали", – констатировал Жирнов.

Аналитики ISW считают, что заявление об уходе российских войск с левобережья Херсонщины могло быть информационной операцией против Сил обороны Украины. Враг хотел заставить защитников недооценить его силы.

Поскольку сообщение о "перегруппировке" удалили, то можно предположить, что его опубликовали раньше времени.

Да, мы наблюдали фальстарт,

– отметил Жирнов.

Путин не учитывает военную целесообразность

Всегда существует противостояние между военным и политическим руководством, но в России оно предстает особенно остро. Кремлю абсолютно безразлична военная целесообразность – все завязано на видимости "победы".

В частности, этим можно объяснить наступление россиян на Бахмут и Авдеевку, не имеющих стратегического значения.

"У Путина есть только его целесообразность. Он живет в виртуальной реальности, которую он сам себе создает. И дальше он пытается искривить подлинную реальность под свою", – объяснил Жирнов.

Почему россияне заявили об "уходе" с левобережья Херсонщины: смотрите видео 24 Канала

Фиксируют ли "перегруппировку" россиян в Херсонской области: последние новости