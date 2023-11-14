Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що не могло бути ніякої помилки. У військовій справі завжди є оперативні плани, які затверджують на рівні командування та генштабу.

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"У реальній війні, яку веде Росія проти України, а саме в позиційній війні, жодних випадкових рішень не буває – усе узгоджується з командуванням і генштабом. Якщо оголосили, що перегрупування триває, значить, його узгоджували", – констатував Жирнов.

Оскільки повідомлення про "перегрупування" видалили, то можна припустити, що його опублікували завчасно.

Так, ми спостерігали фальстарт,
– зазначив Жирнов.

Путін не зважає на військову доцільність

Завжди існує протистояння між військовим і політичним керівництвом, але в Росії воно постає особливо гостро. Кремлю абсолютно байдуже на військову доцільність – усе зав'язано на видимості "перемоги".

Зокрема, цим можна пояснити наступ росіян на Бахмут і Авдіївку, які не мають стратегічного значення.

"У Путіна є лише його доцільність. Він живе у віртуальній реальності, яку він сам собі створює. І далі він намагається викривити справжню реальність під свою", – пояснив Жирнов.

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  • У Центрі національного спротиву зазначили, що жодного руху на Херсонщині не зафіксовано. Там констатували, що своєю заявою росіяни хотіли відвернути увагу українських військових.
  • Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що якби росіяни дійсно передислокувались, це можна було б відстежити в онлайн-режимі. Їхня заява, найімовірніше, сигналізує про конфлікти всередині керівництва країни-агресорки.
  • Водночас керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українські військові мають успіхи на лівобережжі Херсонщини. Захисники захопили там плацдарм.