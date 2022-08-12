Оппозиционное правительство Беларуси планирует создать силовой блок и подготовило план мобилизации

белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская приняла решение создать переходное правительство. Это означает, что главные демократические силы беларуси объединились для достижения демократических перемен в беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал представитель по иностранным делам объединенного переходного кабинета беларуси Валерий Ковалевский. Также он добавил, что еще одна цель этого правительства – выведение российских войск с территории страны и прекращение участия беларуси в войне в Украине.

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Правительство должно заниматься не только политическими, но и военными вопросами

Ковалевский отметил, что переходное правительство будет продолжать делать то, чем занимался офис Тихановской. Однако к политическим вопросам прибавятся и военные.

Очень важно создать альтернативу тому, что есть. Это и вопрос поддержки добровольцев беларуси, воюющих сейчас за Украину. Но так же независимость и суверенитет беларуси сейчас под угрозой со стороны россии. И нам к этому нужно быть готовыми,

– подчеркнул представитель переходного кабинета.

Важно объяснить населению для чего нужны демократические изменения

Ковалевский заметил: диктатура лукашенко строилась 28 лет, и людям не просто понять, что такое демократическая беларусь. В 2020 году люди вышли на протесты, чтобы освободить политзаключенных и провести честные выборы. Но не все до конца представляют, что такое демократия. Задача правительства объяснять это людям.

Кроме того, по словам Ковалевского, важно разваливать политические элиты в беларуси, усиливать финансовую, дипломатическую, политическую изоляцию. Также переходное правительство должно создать силовой блок – альтернативу милиции, военным, стражам порядка.

Они должны понимать, почему им следует отойти от лукашенко. Он больше не легитимная политическая сила, которая обеспечит им нормальное будущее. Нормальное будущее не с лукашенко, а с демократическими силами,

– добавил Ковалевский.

белорусь уже видела, как демократия строится на крови

Представитель переходного правительства согласился с тезисом, что демократия строится на крови. И заметил, что кровь в беларуси уже пролилась. В результате протестов 2020 года было 60 тысяч арестов, возбуждено 11 тысяч уголовных дел по так называемым экстремистам, сотни тысяч белорусов уехали из страны. Были также и пытки, и изнасилования, и избиения.

Сейчас ситуация такова, что и лукашенко, и путин готовы стрелять в кого угодно. Даже в мирных жителей. Поэтому даже если сейчас состоится еще один протест в белорусе, находящиеся там российские войска с легкостью расстреляют мирных людей.

Также Ковалевский отметил, что существует существенное отличие между украинцами и белорусами. Он отметил, что в Украине народ и государство – едины. Они отстаивают общие интересы и преследуют общую цель. В беларуси государство полностью разрушило связь с народом, поэтому люди вообще не понимают, что происходит.

Переходное правительство готово к возобновлению протестов

Ковалевский все же не исключил того, что усиление давления и санкций на беларусь приведет к возобновлению протестов в стране. Переходное правительство к этому готово. В частности, Bypol – объединение бывших работников силовых структур беларуси для противодействия властям – подготовило мобилизационный план под названием "Победа", в который уже анонимно записалось более 200 тысяч белорусов.

В требуемый момент, когда сойдутся все параметры в одном месте в одном времени, мобилизационный план будет активирован. Люди получат инструкции, что нужно делать, чтобы переломить ситуацию в стране, перехватить власть и начать ее транзит от диктатуры к демократии,

– подчеркнул представитель переходного правительства.

белорусские военные осуждают войну в Украине

Также Ковалевский рассказал, что не нашел подтверждения информации, что 13 тысяч белорусов готовы воевать против Украины. Он отметил, что в беларуси в принципе не может происходить никаких опросов.

"В белорусе отдается приказ, и если он не выполняется, людей избивают по голове", – заметил политик.

По его словам, если говорить о финансовой мотивации, то она не будет двигать белорусами. Речь больше о страхе, который охватывает и обычных граждан, и военных. К тому же, военные осуждают войну в Украине. Это не значит, что они на стороне россии или Украины. Они просто понимают, что это совершенно чуждые интересы.

Впрочем, лукашенко может отдать приказ наступать на Украину и тогда, в частности, 13 тысяч военных могут выдвинуться на фронт. Ковалевский отмечает, что вооруженные силы беларуси вряд ли нарушат субординацию и вопреки воле будут выполнять приказ.

На стороне Украины воюют 500-1500 белорусов, на стороне россии – несколько десятков

Представитель переходного правительства также озвучил, сколько белорусов воюют в Украине. По его словам, на стороне Украины его сограждан где-то от 500 до 1500. Они в полку Калиновского, отряде "Погоня", в других формированиях.

Если говорить о тех, кто может воевать на стороне россии, то здесь говорится о десятках людей, не больше. Это не будет никаким массовым явлением,

– заметил Ковалевский.

Учения на границе с Украиной должны отвлекать внимание украинцев

Еще политик предположил, что учения белорусских войск на границе с Украиной – это не только затягивание времени, но и ухудшение внимания. Их цель – создать нервную атмосферу. Поэтому Ковалевский считает, что 25 августа учения не завершатся. Они будут пролонгированы, чтобы поддерживать напряженную обстановку.

Но вместе с тем заметна активизация россиян в беларуси. В частности, они перебрасывают туда ракеты для Искандеров. Поэтому угроза наступления из беларуси остается. Переходное правительство продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ресурс "Белорусски Гаюн", где фактически работают информационные партизаны на территории самой беларуси, помогает отслеживать эту ситуацию нам, понимать тактически оперативную обстановку. Помогают и нам, помогают и украинским властям,

– подчеркнул Ковалевский.

Ковалевский о белорусском переходном правительстве: смотрите видео

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