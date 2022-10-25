В поле трупы, и их не забирают, – оккупанты жалуются, что их посылают на "убой"

Россияне жалуются родственникам, что их используют как пушечное мясо. В частности, это происходит в Донецкой области.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехваченный разговор оккупанта. Российский вояка жалуется жене на ситуацию на фронте.

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Как воюют россияне

Оккупант говорит жене обращаться в минобороны и прокуратуру. Он заявляет, что на сломанных танках их отправляют на передовую.

У нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас кричат, а мы ничего поделать не можем. Они посылают ребят на убой. Здесь прямо в поле трупы, и никто не дает их забирать,

– рассказал захватчик.

Он добавил, что им почти не разрешают звонить родным.

Разговор оккупанта с женой: смотрите видео

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