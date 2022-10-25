В поле трупы, и их не забирают, – оккупанты жалуются, что их посылают на "убой"
Источник:ГУР МО
Россияне жалуются родственникам, что их используют как пушечное мясо. В частности, это происходит в Донецкой области.
Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехваченный разговор оккупанта. Российский вояка жалуется жене на ситуацию на фронте.
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Как воюют россияне
Оккупант говорит жене обращаться в минобороны и прокуратуру. Он заявляет, что на сломанных танках их отправляют на передовую.
У нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас кричат, а мы ничего поделать не можем. Они посылают ребят на убой. Здесь прямо в поле трупы, и никто не дает их забирать,
– рассказал захватчик.
Он добавил, что им почти не разрешают звонить родным.
Разговор оккупанта с женой: смотрите видео
Предварительные перехваченные разговоры убийц
- Захватчик жалуется жене на отсутствие медицинского обеспечения. Она советовала ему воспользоваться уринотерапией. Оккупант поблагодарил жену – такое лечение ему помогло.
- Враги в Херсонской области паникуют из-за контрнаступления ВСУ. Оккупант говорит, что хочет вернуться живым.
- Враг также жалуется, что укомплектованием на войну нужно заниматься самому, а россияне отступают на всех фронтах.
- Российские мобилизованные недолго находятся на фронте. В частности, один из оккупантов обеспокоен тем, что 60 мобилизованных таинственно исчезли почти сразу после прибытия.