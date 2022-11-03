Когда работает украинская артиллерия – оккупанты паникуют: перехват СБУ

Ракетные и артиллерийские войска Украины уже не раз доказывали свою эффективность на поле боя. Не в одном перехвате враги признавались, что когда слышат работу украинской артиллерии, то думают только о том, как выжить.

Оккупанты и сами признаются, что современная война – это не война пехоты, а артиллерии. А артиллеристы Украины заставляют россиян паниковать.

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Выживает 1 оккупант из 20

Так, в очередном перехвате СБУ оккупанты скулят, что под артиллерийским огнем выживает 1 захватчик из 20. Согласно словам одного из них, это понимал также его сегодня уже мертвый комбат. Он говорил своим подчиненным прямо, что они идут на убийство, а потом цинично добавлял, что в случае чего-то женщины "других деб**ов родят".

У нас людей просто нет... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, из 8 рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются,

– рассказал россиянин, воюющий на Донецком направлении.

Оба захватчика сейчас думают, как сбежать с войны. В СБУ отметили, что их подгоняет очевидно статистика выживания российских оккупантов на войне в Украине.

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У россиян есть шанс выжить

По состоянию на 3 ноября в Украине ВСУ ликвидировали уже около 74 тысяч оккупантов , 730 из которых только за последние сутки.

В СБУ обратились и к оккупантам. Там дали ценный совет тем, кто не хочет возвратиться домой в пакете. Им порекомендовали не медлить и сдаваться в плен. В частности, это можно сделать по номерам горячей линии государственного проекта "Хочу жить", где есть подробная инструкция, как сдаться в плен:

+380665803498,

+380931192984.

Каждый оккупант, сложивший оружие, – минус одна угроза для наших родных и близких,

– подчеркнули в СБУ.

Украина гарантирует россиянам, сдавшимся в плен, право на жизнь и соблюдение запрета на пытки в соответствии с международным законодательством.

Оккупанты жалуются на свое положение: последние новости

Российские оккупанты откровенно жалуются в перехваченных разговорах, что они ежедневно понесут огромные потери в Украине. Один из них рассказал, что в его подразделении каждый день погибает по 20 - 30 солдат.

Более того, они и сами подтверждают, что руководству России на своих военных безразлично, а потому им буквально приходится выживать и идти с автоматами против танков. Один из них отважился на бегство, но его поймали.

Также оккупанты признают, что ВСУ лучше "второй армии мира", ведь их руководство ничего не дает солдатам для ведения боевых действий, а в ВСУ есть все необходимое для службы. Более того, оккупантам даже иногда нечего есть.