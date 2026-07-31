Венс позвонил Зеленскому: что обсудили политики

Президент Украины провел телефонный разговор с вице-президентом США. Политики обсудили итоги последней встречи лидеров обеих стран.

Зеленский охарактеризовал звонок как хороший. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Что известно о звонке?

Владимир Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона, а именно перехватчики для систем Patriot против баллистических ракет, остаются основным приоритетом для Украины. Причиной этому является нежелание России прекратить воздушные удары по мирным городам.

Еще одна тема, которую затронули стороны, — последствия российско-украинской войны для мировых рынков. Киев и Вашингтон договорились, что рабочие группы будут находиться на постоянной связи для проработки всех обсужденных вопросов.

Зеленский также упомянул недавнюю встречу с Трампом и назвал ее позитивной и продуктивной. В заключение президент поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины.

Недавно издание Axios сообщило, что президент Украины обратился к Дональду Трампу с просьбой выделить "зимний пакет" ракет-перехватчиков ПВО Patriot, которые могут помочь предотвратить атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Также во время последних переговоров в Белом доме Зеленский попросил Трампа получить разрешение на использование Starlink для управления ударами беспилотников на территории России. До сих пор Маск разрешал использовать эти системы только на украинской территории, а вот использование на территории России ограничил. Об этом сообщили в The Atlantic.