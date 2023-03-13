Переименование России в Московию: Жданов прокомментировал реакцию Кремля
Петиция, в которой украинцы предлагают официально переименовать Россию в Московию, набрала более 25 тысяч голосов. На нее уже отреагировал Владимир Зеленский, отметив, что этот вопрос требует тщательной проработки.
Также петицию прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Захарова отметила, что Кремль очень озабочен тем, что Россию пытаются переименовать в Московию.
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Позиция Китая не затронула россиян
Военный эксперт напомнил, что по этому поводу также высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Судя по их реакции, что эта петиция очень задела россиян,
– считает Жданов.
Он отметил, что в то же время Россию не задело то, что Китай выпустил карту, на которой назвал исторические регионы и города России древними историческими китайскими названиями А также показал границы, проходившие на Дальнем Востоке в XIX веке.
Олег Жданов о реакции страны-агрессорки на переименование России в Московию: смотрите видео
"Это абсолютно не задело россиян, они никоим образом не отреагировали, несмотря на то, что эта карта была выпущена одним из министерств правительства Китая – следовательно, это является официальной позицией Пекина. И в дальнейшем эту карту будут перепечатывать, потому что в Китае, если министерство дало указание, оно обязательно выполняется", – подчеркнул Олег Жданов.
Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая
Петиция об официальном переименовании России в Московию: главное
- Петицию по переименованию России в Московию обнародовали 23 ноября. Автор Шахворостова Валерия указывает, что историческим названием России является Московия.
- Петиция набрала 25 тысяч подписей и дошла до президента Украины. Отвечая на нее, Владимир Зеленский напомнил, что правовые основы отношений названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины "О географических названиях". По словам президента, предложение официально переименовать название "Россия" в "Московию" и заменить соответствующие термины также имеет международно-правовые аспекты.
- Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать вопросы с привлечением научных учреждений.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ему нравится эта идея. Однако Министерство культуры обсудит с экспертами возможность и уместность переименования России в Московию