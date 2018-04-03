Perekhodymo na latynku: будут ли украинцы писать латиницей

Идея главы украинского МИД Павла Климкина относительно внедрения в Украине латиницы, как всегда, расколола общество на два лагеря.

Спор вышел таким горячим и страстным, что его участники даже забыли первоначальный текст поста на Фейсбуке, который опубликовал Климкин.

Почему бы (нам) не подискутировать? Каково ваше мнение об этом?

– спросил глава украинского МИД.

Реплика Климкина стала восприниматься, как позиция официальной украинской власти, что, конечно же, совсем не так. И это первый момент, который должен успокоить противников латиницы: на уровне Кабмина такой переход никто не планировал и не планирует. Но по крайней мере поговорить на эту тему можно.

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На смену проблеме двуязычия в Украину придет проблема "двухалфавитности"? Впрочем, правительство убеждает, что сейчас есть более насущные заботы

Аргументы "за"

Не будем сейчас углубляться в историю вопроса и анализировать, как и когда возникло кириллическое письмо и какими были попытки перейти на латиницу. Известно, что письменную революцию затевали еще в XVII веке, а также и позже – в частности, в 1834-м, когда украинский языковед Иосиф Лозинский предложил "абецадло" – латинские буквы украинского языка на базе польского алфавита. Подобная информация является широко доступной, но нас больше интересует день сегодняшний.



Иосиф Лозинский – украинский гуманитарий ХІХ столетия, который предложил "Абецадло" – схему написания латинскими буквами украинских слов

А на сегодня реалии таковы, что часть украинской интеллигенции (прежде всего, западной) отстаивает переход на латиницу. В частности, львовский художник Влодко Костырко пишет статьи латиницей. Среди защитников идеи – также известный писатель Андрей Любка, который создал словарь новых слов (типа "верстак" вместо "комп'ютер", "осiдок" вместо "офіс" и др).

"Сейчас продолжается процесс евроинтеграции, – отметил Любка на одной из дискуссий на эту тему. – Это напрямую связано с вопросом оформления документов, которое происходит именно на латинице. Например, написание моего имени, скажем, по-польски, вызывает определенные сложности. Наше современное правописание латиницей настолько искажено, что при оформлении документов на польском и при обратном переводе на украинский мое имя звучит уже не как "Андрій", а как "Андріі". То есть получается, что документы принадлежат уже совсем другому человеку. Знание латинского алфавита и его соответствия украинскому позволяет нам решить этот вопрос".



В интернете уже гуляют инструкции о том, "как писать украинской латиницей"

Однако дело не только и не столько в корректном оформлении документов. Народный депутат предыдущих созывов Андрей Шкиль убежден в том, что "в НАТО и ЕС общественное мнение толкала кремлевская агрессия. К латинице толкает все то же, плюс необходимость возвращения к европейскому культурному дому. Можно квартирантами, но лучше совладельцами". Он же добавляет: "Кириллица, как РПЦ, канонизирует плохонькую экзистенцию под кремлевской бузиной. Кажется, и ароматная, и тень дает, но плод – ядовитый, а запах дурманит".

Таким образом, переход на латиницу знаменует собой окончательный разрыв с советским, а также более древним – колониальным – прошлым Украины, когда та была частью российской империи. Так, по крайней мере, считают сторонники подобного проекта. Его же противники имеют, разумеется, противоположную точку зрения. Они, в частности, исключают апеллирование к опыту Казахстана, который как раз находится в процессе подобного перехода.

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Аргументы "против"

Отказаться от кириллицы Казахстан планирует к 2025 году. Однако, как отмечает востоковед Андрей Бузаров, "там дискуссия об этом давно идет и носит естественный характер. Казахский язык относится к тюркской группе. Сначала он был на арабской графике, потом его перевели на латиницу, и только потом – на кириллицу. Здесь нет политического аспекта, только естественный процесс. Рано или поздно эта трансформация должна была произойти".

Кроме этого, эксперты сообщают о тех суммах, которые готов потратить Казахстан на письменную революцию. Порядок цифр впечатляет и не может не актуализировать вопрос, есть ли в Украине подобные "свободные" средства? По оценкам министерства образования и науки Казахстана, переход на латиницу потребует единовременных затрат в размере 300 миллионов долларов. Это что касается разовых инвестиций, связанных с исправлением документов, печатанием новых учебников, "перепрошивкой" программного обеспечения.

Также необходимы еще 110 миллионов долларов на переучивание населения и трудовых ресурсов в частности. Учитывая то, что переходный период может составить от трех до пяти лет, сумма расходов совокупно приблизится к 330-550 миллионам долларов, а с учетом единовременных инвестиций – к 600-800 миллионам долларов. Но это предварительные оценки, которые, как показывает практика, всегда занижены, чтобы не шокировать и без того обеспокоенную общественность. Общие же расходы на проведение "алфавитной" реформы могут достичь одного миллиарда, и при этом стоит учитывать, что население Казахстана в два раза меньше, чем в Украине, так что для нас эта сумма вполне может удвоиться.

Но деньги решают не все. Писатель Андрей Кокотюха указывает на то, что украинизация в нашем государстве идет и без того тяжело, чтобы не отпугнуть тех, кто готов перейти на государственный язык, дополнительными сложностями, связанными с латинским алфавитом.

Что мы имеем в Украине? Несмотря на многолетние протесты активистов и долгожданную отмену закона Колесниченко-Кивалова, который предусматривает фактическое двуязычие, украинизировать украинское пространство не удается. И, к сожалению, в ближайшей перспективе прогресс не предвидится. На украинском языке сегодня печатается гораздо больше книг, чем раньше. Но информационное пространство, прежде всего – телевидение, вещает на двух языках. А сериалы вообще выходят на русском, хоть и сделаны теперь в Украине. Наконец, русский язык как язык книг, медиа, ресторанных меню и наружной рекламы не запрещен и не зачищен. Представьте себе: если Украина вдруг официально перейдет на латиницу, то в большинстве меню напишут "kofe", а не "kava". Вы закажете не "mluntsi z surom", а "blinu s tvorogom". Согласен, это несколько преувеличено. Однако корень проблемы, думаю, вы увидели,

– пишет Кокотюха.

Он же продолжает: "Предположим – только предположим! – что на латиницу переведут только украиноязычных украинцев, которые привыкли работать с многострадальным государственным языком. Это означает, что русский язык, очень широко распространенный в Украине, останется на кириллице. Как вы думаете, у какого алфавита будет больше аудитория? Ответ очевиден. Пока в Украине параллельно ходят два понятных для чтения языка, есть шанс постепенно сделать украинский более конкурентным и внедрить в оборот шире, чем сейчас. Но стоит для подчеркивания отличия от русского перейти на латиницу, как позиции русского моментально укрепятся, он рванет вперед. А вся декларируемая украинизация тоже пойдет – но коту под хвост. Кстати, эту мысль поддерживают известные сторонники украинизации", – считает писатель.

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Действительно, такая известная поклонница украинизации и коллега Кокотюхи по цеху, как Лариса Ницой тоже убеждена в том, что Украине не стоит обсуждать переход на латиницу, потому что иначе страна потеряет свою древнюю письменность и историю. Она объясняет, что кириллические буквы были введены в Украине еще задолго до появления Московии и вспоминает Софию Киевскую, на стенах которой есть фрески со словами, написанными кириллицей 1000 лет назад.

Нам нужно в первую очередь беречь свое. Если мы откажемся, эти памятники станут русскими, как и наша история, и наши князья. Мы собственными руками, добровольно откажемся от своего наследства в их пользу. А этого нельзя допускать ни в коем случае,

– говорит Ницой.



Тысячелетние граффити Софии Киевской, созданные задолго до "Московии" и формирования русского языка, написанные кирилицей, напоминает писательница Лариса Ницой

На сторону Кокотюхи и Ницой становится и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он тоже опасается того, что в нашей стране переход с кириллицы на латиницу может спровоцировать усиление русификации. В последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский, введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них, пишет он на своей странице в Facebook.

"Отказ от кириллицы защитит нас от России и приблизит к Европе" – главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль – усиление русификации", – отмечает эксперт. По его словам, нововведение "может спровоцировать движение в противоположном направлении – привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

Черту под подобными обсуждениями подводит вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Я думаю, что не надо на латиницу переходить, а новый закон о государственном языке как можно быстрее принимать. Это дело и более насущное, и более предметное,

– пишет чиновник в Твиттере.

И хотя кажется, что данная тема закрыта, почти наверняка можно предсказать, что к пертурбациям, связанным с латиницей, будут возвращаться еще неоднократно. По крайней мере, пока другая "реформа" не перебьет впечатление от "алфавитной".

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