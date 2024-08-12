На Львовщине перекрыли движение по Киевской трассе: грузовик и микроавтобус попали в ДТП

На Киевской трассе во Львовской области произошла аварии с участием грузовика и микроавтобуса. Правоохранители заявляют о полном перекрытии движения на соответствующем участке.

В понедельник утром, 12 августа, патрульная полиция Львовщины заявила о дорожно-транспортном происшествии. Собственно, вблизи населенного пункта Подборцы – это объездная Львова.

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Авария на Львовщине и перекрытие дороги

Трасса, где произошла авария, соединяет Киев и город Чоп на западе Украины, имеет соответствующее название. В результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса есть пострадавшие.

На автодороге "Киев – Чоп" возле Подборцов движение перекрыто полностью. Произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса,

– пишет патрульная полиция.

Правоохранители отмечают, что на месте происшествия работают все необходимые службы, а также призывают принимать во внимание информацию о полном перекрытии движения на трассе при планировании маршрутов.

Как объехать перекрытый участок на трассе "Киев – Чоп": смотрите на карте от Google maps

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Вспомним, что на днях, 10 августа вечером, в Одесской области столкнулись легковушка и грузовик на 394 километре трассы "Киев – Одесса". В результате этого ДТП погибла женщина, а также ее 15-летняя дочь, о чем сообщила полиция. В то же время известно, что водитель грузовика не пострадал.