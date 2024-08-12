У понеділок вранці, 12 серпня, патрульна поліція Львівщини заявила про дорожньо-транспортну пригоду. Власне, поблизу населеного пункту Підбірці – це об'їзна Львова.

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Аварія на Львівщині та перекриття дороги

Траса, де сталася аварія, сполучає Київ та місто Чоп на заході України, має відповідну назву. Унаслідок ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса є постраждалі.

На автодорозі "Київ — Чоп" біля Підбірців рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса,

– пише патрульна поліція.

Правоохоронці наголошують, що на місці події працюють усі необхідні служби, а також закликають брати до уваги інформацію про повне перекриття руху на трасі під час планування маршрутів.

Як об'їхати перекриту ділянку на трасі "Київ – Чоп": дивіться на карті від Google maps

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Згадаємо, що цими днями, 10 серпня увечері, в Одеській області зіткнулися легковик і вантажівка на 394 кілометрі траси "Київ – Одеса". Внаслідок цієї автопригоди загинула жінка, а також її 15-річна донька, про що повідомила поліція. Водночас відомо, що керманич вантажівки не постраждав.