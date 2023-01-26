Перелом окончательно произошел, – Подоляк предположил, сколько танков скоро будет иметь Украина

Страна за страной объявляет о своих поставках танков для Украины. Почти никто теперь не обращает внимания на угрозы эскалации, потому что понимают, что она уже состоялась.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, уже происходит большая война, поэтому необходимо помогать Украине ее остановить.

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Эра сомнений заканчивается

Михаил Подоляк убежден, что уже произошел окончательный перелом в поставках оружия для Украины. По его мнению, уже все поняли, что происходит большая война, а какой-то эскалации не будет, потому что она уже состоялась.

Все, перелом окончательно состоялся. Еще есть какой-то отголосок страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, что эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и нужно все давать Украине здесь и сейчас,

– сказал Подоляк.

По словам политика, заканчивается эра сомнения в предоставлении оружия для Украины, а страны, имеющие необходимое оружие, практически перестали бояться.

"Танки – это такая прямая заявка. Эра страха перед эскалацией закончилась. Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", – отметил советник главы ОП.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Комментируя ядерные угрозы России, Подоляк убежден, что России не разрешат ее применить. По его словам, ядерный клуб, включая Китай и Индию, четко зафиксировал, что они не позволят ей этого сделать, поскольку это "обнулит" человеческую цивилизацию.

Все, что конвекционно – будет использовано, Украина все получит, на любом этапе войны будем иметь необходимые нам инструменты,

– отметил Подоляк.

Единственной проблемой для Украины в вопросе поставки оружия остается логистика доставки. Сейчас самое главное – это организовать процесс доставки оружия и обучения конвейерно.

Сколько танков стоит ждать

Советник главы Офиса Президента сомневается в целесообразности разговоров о количестве переданных Украине танков в настоящее время, ведь процесс переговоров и поставок продолжается, а потому сейчас это бессмысленно. Зато Подоляк сказал, что к началу весны Украине нужно 350 – 400 танков для того, чтобы сформировать танковые бригады, которые могли бы освобождать территории Украины от врагов.

Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350 – 400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем.

– сказал Подоляк.

Украина пытается максимально быстро организовать этот процесс, чтобы к середине весны иметь сформировавшиеся бригады.

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