Переломный момент обороны: ЕС одобрил важный для Украины закон о совместных закупках

В Европарламенте состоялись дебаты по соглашению ЕС о совместных закупках оборонной продукции. Окончательное голосование прошло на пленарном заседании. Представители "Левой группы" выступали против инициативы.

Всего голосовало 628 человек. 530 голосов евродепутатов было за, 66 против, 32 воздержались. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Почему это решение важно

Краткосрочный инструмент под названием EDIRPA создан с целью оказания помощи странам в решении наиболее срочных потребностей в сфере обороны, особенно в условиях интенсивной поддержки Украины.

Кроме того, инструмент будет способствовать эффективности и конкурентоспособности европейских производителей. Европарламент и Европейский Совет согласовали бюджет для нового инструмента в размере 300 миллионов евро до 2025 года.

Так, ЕС будет финансировать до 20% от ожидаемой стоимости каждого общего контракта для стран –членов ЕС и ассоциированных стран. Кроме того, договориться о совместных закупках можно с Украиной и Молдовой. Закон о совместных закупках оборонной продукции станет дополнением к Европейскому фонду мира.

Как проходили дебаты

В ходе дебатов евродепутат от Европейской народной партии Майкл Галлер заявил, что ЕС не активировал бы Европейский оборонный фонд и ускорение производства боеприпасов, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину .

Закон о совместных закупках – это переломный момент в европейской обороне, потому что впервые, используя средства ЕС, мы оказываем поддержку странам-членам для приобретения оборонных инструментов.

– сказал он.

Парламент призвал увеличить финансирование инструмента, чтобы государства – члены ЕС смогли и дальше поддерживать Украину. По его словам, ЕС пренебрегал промышленностью в течение 30 лет, поэтому сейчас понадобится больше средств.

Депутат от группы европейских консерваторов и реформистов Здзислав Краснодембский подверг критике парламентариев за недостаточно быстрое принятие решений. По его словам, инструмент можно было согласовать еще несколько месяцев назад .

"Я хотел бы назвать две важнейшие цели: укрепление европейской оборонной промышленности с целью поощрения стран к сотрудничеству и вторая цель – восполнить существующие пробелы в запасах боеприпасов после передачи Украине", – сказал польский евродепутат.

Европейский комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниус Синкевичюс ожидал, что европарламентарии поддержат соглашение, перейдя на новый этап в европейской оборонной интеграции. Высокопоставленный чиновник отметил, что вместе с союзниками ЕС передает оружие Украине, а государства – члены Евросоюза передают легкую и тяжелую артиллерии, системы ПВО и противотанковой обороны, бронетехнику, танки и ожидаются истребители F-16.

"Это одновременно ограничивает способность стран-членов оказывать дальнейшую поддержку Украине и ослабляет обороноспособность стран-членов. Мы должны срочно решить этот вопрос посредством нового общего европейского инструмента закупок", – сказал он.

Евродепутат от ЕНП, член бюджетного комитета Карло Ресслер заявил, что совместные закупки оружия должны укрепить оборонный сектор Европы. Кроме того, он призвал увеличить финансирование в будущем.

Российская агрессия против Украины помогла открыть Европе глаза на то, что безопасность и оборона – это вопросы, которые мы не можем воспринимать как должное. Украинское сопротивление помогло Европе осознать, что сегодня борьба за западную цивилизацию ведется не на словах, а на деле,

– сказал парламентарий.

Кто выступил против

Член "Левой группы" в Европарламенте Мик Уоллес выступил против выделения 300 миллионов евро на закупку оружия. По его словам, от этого решения выиграют только лоббисты оружия, а доходы военной индустрии за прошлый год выросли. Кстати, очень схожие нарративы с российской пропагандой, но это и неудивительно.

Австрийский евродепутат Роман Гайдер, член группы "Идентичность и демократия", выступил против расходования миллионов на усиление европейской обороны. По его словам, эти деньги пойдут на усиление НАТО, что противоречит позиции Австрии.

Австрия – нейтральная страна, поэтому для нас неприемлемо, что мы используем европейские деньги для поддержки этого военного альянса. И все это финансируется за счет новых взносов ЕС, новых налогов ЕС. Все, о чем мы говорим, не совместимо с позицией нейтралитета Австрии,

– сказал парламентарий.

Представитель "Левой группы" Марк Ботенга заявил, что внутри ЕС есть социальные вопросы, требующие большего внимания, чем финансирование оружия. Он призвал работать ради мира, а также инвестировать в государственные услуги и нужды людей. Парламентарий призвал завершить войну в Украине дипломатическими усилиями.