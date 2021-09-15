Перемирие на фронте – только на бумаге: ОБСЕ представила предварительные результаты мониторинга
Источник:24 канал
В ОБСЕ заявили, что режим тишины на Донбассе существует исключительно на бумаге. Интенсивность обстрелов возрастает ежедневно. Кроме того, увеличивается калибр оружия, которое используют оккупанты.
Детали миссии
В Киеве 15 сентября состоялся пресс-брифинг "Эскалация со стороны России: предварительные результаты международной мониторинговой миссии вдоль линии фронта". Говорилось о деталях визита миссии на Восток.
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Участники миссии посетили населенные пункты, где в последнее время было "горячо":
- Торецк;
- Железное;
- Нью-Йорк;
- Новоселовку-2;
- Марьинку;
- Авдеевку;
- Опытное;
- Мариуполь;
- Новотроицкое;
- Трехизбенку;
- Золотое-4;
- Золотое-3;
- Екатериновку;
- Верхнеторецкое;
- Станицу Луганскую.
Что рассказывают участники миссии
Исполнительный директор "Восток SOS" и участник Международной мониторинговой миссии Константин Реуцкий заявил, что обстрелы возобновились. Их количество и интенсивность растет ежедневно. В то же время изменилась и тактика ведения обстрелов.
Если все предыдущие 3 года обстрелы были по передовым военным позициям, то сейчас артиллерийские удары наносятся по расположению и командным пунктам ВСУ, которые расположены в тылу,
– отметил Реуцкий.
В то же время сейчас под огонь попадают жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры. Это приводит к количеству роста жертв среди мирного населения.
Участник Мониторинговой миссии из Чехии и старший аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" Давид Стулик отметил: главное наблюдение – перемирия нет.
По словам Стулика, ситуация Украины в гуманитарном и социальном планах улучшилась. Кроме того, аналитик отметил, что его удивила профессиональность украинской армии. Военные помогают местному населению и отличаются культурным поведением.
"Это уже настоящая армия, хотя в начале войны были к этому определенные вопросы", – отметил Стулик.
Война на Донбассе: последние новости
- Осенью 2021 года ситуация на Донбассе осложнилась.
- Только в течение 12 сентября боевики убили 3 украинских воинов: солдата Дениса Германа, старшего солдата Алексея Куленко и матроса Артура Голуба.
- Также 13 сентября оккупанты убили старшего солдата Демьяна Данылива.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе.