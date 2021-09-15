Перемирие на фронте – только на бумаге: ОБСЕ представила предварительные результаты мониторинга

В ОБСЕ заявили, что режим тишины на Донбассе существует исключительно на бумаге. Интенсивность обстрелов возрастает ежедневно. Кроме того, увеличивается калибр оружия, которое используют оккупанты.

Детали миссии

В Киеве 15 сентября состоялся пресс-брифинг "Эскалация со стороны России: предварительные результаты международной мониторинговой миссии вдоль линии фронта". Говорилось о деталях визита миссии на Восток.

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Участники миссии посетили населенные пункты, где в последнее время было "горячо":

Торецк;

Железное;

Нью-Йорк;

Новоселовку-2;

Марьинку;

Авдеевку;

Опытное;

Мариуполь;

Новотроицкое;

Трехизбенку;

Золотое-4;

Золотое-3;

Екатериновку;

Верхнеторецкое;

Станицу Луганскую.

Что рассказывают участники миссии

Исполнительный директор "Восток SOS" и участник Международной мониторинговой миссии Константин Реуцкий заявил, что обстрелы возобновились. Их количество и интенсивность растет ежедневно. В то же время изменилась и тактика ведения обстрелов.

Если все предыдущие 3 года обстрелы были по передовым военным позициям, то сейчас артиллерийские удары наносятся по расположению и командным пунктам ВСУ, которые расположены в тылу,

– отметил Реуцкий.

В то же время сейчас под огонь попадают жилые массивы и объекты гражданской инфраструктуры. Это приводит к количеству роста жертв среди мирного населения.

Участник Мониторинговой миссии из Чехии и старший аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" Давид Стулик отметил: главное наблюдение – перемирия нет.

По словам Стулика, ситуация Украины в гуманитарном и социальном планах улучшилась. Кроме того, аналитик отметил, что его удивила профессиональность украинской армии. Военные помогают местному населению и отличаются культурным поведением.

"Это уже настоящая армия, хотя в начале войны были к этому определенные вопросы", – отметил Стулик.

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