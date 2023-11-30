Перемирие ХАМАС и Израиля продолжится: продолжаются переговоры об освобождении заложников

Израиль и ХАМАС продолжат перемирие для продолжения попыток переговоров по освобождению заложников. За каждый день прекращения огня боевики будут освобождать десяток захваченных во время нападения людей.

Ответная пауза должна была закончиться 30 ноября в 7 утра. На сегодня известно, что из плена ХАМАС освободили шесть групп заложников.

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Перемирие будет продолжаться

Израильская армия заявила о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Причиной этого являются до сих пор продолжающиеся переговоры об освобождении заложников.

В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями соглашения режим прекращения огня будет продолжаться,

– говорится в кратком заявлении ЦАХАЛ.

Израиль и ХАМАС договорились, что боевики должны будут освободить минимум 10 заложников за каждый дополнительный день затишья в боях. ЦАХАЛ, в свою очередь, также освободит 30 палестинских заключенных на десяток человек.

Информацию подтвердили в ХАМАС – перемирие продлено на один день. Также подтвердил посредник в переговорах, Катар в лице министерства иностранных дел этой страны.

США не хотят действий на юге Газы

СМИ сообщают, что Джо Байден в телефонном разговоре премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пытался убедить того не проводить операцию на юге Газы. Он сказал, что израильская армия не в состоянии провести полномасштабную наземную наступательную операцию там, и начало масштабных боевых действий может привести к "неизбежной гибели миллионов палестинцев".

Сам Нетаньяху якобы сказал, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля по уничтожению ХАМАС, и израильская общественность сейчас не согласится прекратить военную операцию. Байден убедил премьер-министра Израиль обсудили план с США.

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