Прекращение огня оправдало бы все преступления России, – Штайнмайер назвал призывы безрассудными

На протяжении более чем 9 месяцев полномасштабного вторжения активно поднимают вопросы переговоров между Украиной и Россией. Штайнмайер объяснил, почему при существующих условиях они невозможны.

Президент Германии в интервью подчеркнул, что призывы к прекращению огня в Украине безответственны. Такие заявления никак не способствуют справедливому переговорному процессу. Более того, они еще и оправдают врага.

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Перемирие нивелирует преступления России

Политик подчеркнул, что такое течение событий негативно повлияло бы на ситуацию. По его словам, это лишило бы возможности привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления. Речь идет о нарушении международного права, которое ежедневно фиксируется в Украине.

В то же время, некоторые официальные лица с Запада все еще считают, что можно просто прекратить огонь. Мол, это единственный способ остановить боевые действия на территории Украины. Но соответствующую риторику Штайнмайер назвал "безрассудной".

Ибо установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость,

– подчеркнул он.

Немедленное перемирие не прогонит россиян

Штайнмайер отметил, что если немедленно объявить о перемирии, то Украина от этого не выиграет. Ведь этот процесс не предвидит, что российские военные немедленно покинут часть нашего государства. И это, подчеркнул президент ФРГ, – прямое нарушение международного права.

Это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-то выход на данный момент,

– отметил Штайнмайер.

По словам политика, немецкая политика испытала серьезное "переосмысление" с начала полномасштабного вторжения России. Это наблюдают также в Украине, ведь в последнее время в риторике как самого Штайнмайера, так и Шольца уже нет оттенков заигрывания с Путиным. Напротив, его призывают прекратить обстрелы нашего государства, а также отвести войска. Только в таких условиях можно будет рассуждать о дальнейших переговорах.

Также Штайнмайер в интервью отметил, что и правительство Германии, и ее народ ясно понимают последствия войны в Украине. И тот факт, что ее Россия развязала, означает, что безопасность в Европе не может быть гарантирована.

Поддержка Германии есть, но ее недостаточно

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что Германия предоставила Украине немало помощи. Она сравнима с той, которую мы получили от Великобритании. В то же время у страны есть определенные проблемы с риторикой и позицией.

Заметим, что накануне в Германии заговорили о согласии расширения ЕС. Но это возможно только после институциональной реформы. Таким образом, удастся не ставить под угрозу дееспособность союза.

Более того, заместитель министра обороны Польши заявил, что украинские военные могут быстро овладеть системами ПВО Patriot. По словам Войцеха Скуркевича, установки уже на территории страны. И остается последнее слово за Германией, чтобы их перебросили на территорию нашей страны.

Между тем в Берлине намекнули, что не хотят передавать Украине системы Patriot. Их, по правде, должна была получить Польша после падения ракет в Пшеводове. Но в стране предложили направить их именно Украине, чтобы защитить небо как над нашей страной, так и над Польшей.

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