США не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины между Украиной и Россией, - Подоляк
- США не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины между Украиной и Россией, что вызывает беспокойство в Офисе Президента Украины.
- Во время переговоров в Саудовской Аравии достигнута договоренность о перемирии в Черном море, которое будут контролировать международные мониторы, но нет четких механизмов принуждения к выполнению соглашения.
Украина и Россия при посредничестве США договорились о прекращении огня. В Офисе Президента рассказали, предусмотрена ли ответственность за нарушение.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что США не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины между Украиной и Россией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Нужны механизмы принуждения
Представитель Офиса президент объяснил, что Соединенные Штаты Америки осторожно подходят к переговорному процессу с Москвой. При этом Трамп понимает, что российская стратегия заключается в намеренном затягивании времени.
В то же время он убежден, что нужны четкие механизмы принуждения, ведь без них Штаты ничего не достигнут в переговорах с Россией. Подоляк объяснил, что США пытаются использовать только политические инструменты однако, по его мнению, это не является неэффективным подходом.
Во время переговоров в Саудовской Аравии между США, Украиной и Россией достигли договоренностей о перемирии в Черном море, которое будут контролировать мониторы из других стран. В случае нарушения Россией перемирия США должны принять соответствующие меры, чтобы обеспечить выполнение договоренностей.