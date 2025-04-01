"Последний штурм России": политолог предположил, к каким действиям прибегнул Кремль на фоне переговоров

Россия имеет проблемы в военном и экономическом планах. Сейчас враг может прибегать к последнему информационному, политическому, дипломатическому штурму, чтобы получить как можно больше возможностей и побед перед тем, как идти на перемирие.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун. По его словам, ближайшие месяцы станет понятно, действительно ли это так.

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Россия хочет получить больше возможностей

Максим Джигун отметил, что экономисты дают разные оценки относительно состояния российской экономики. Есть часть засекреченной информации со стороны России. Сейчас россияне научились маневрировать в условиях войны, однако каким является реальное состояние экономики России – сказать очень сложно.

К слову, The Wall Street Journal пишет, что перемирие станет критическим ударом по экономике России. Дело в том, что на протяжении войны огромные расходы врага на военные нужды поддерживали производство и приглушали влияние санкций. Экономика России стала зависеть от войны в плане рабочих мест, зарплат и роста.

Но вернуться к жизни, которая была до войны, россиянам точно не удастся. Это вопрос потерь на десятилетия. Те экономические сдвиги из-за перехода на военные рельсы и экономические потери будут иметь очень негативное влияние.

По военному компоненту также видим проседание. Запасов тяжелой артиллерии, танков очень мало в России. Складывается иногда ощущение, что сейчас Россия прибегает к последнему со своей стороны штурму информационного, политического, дипломатического, чтобы получить как можно больше возможностей и побед перед тем, как идти действительно на перемирие,

– предположил политолог.

Партнер консалтинговой компании Good Politics добавил, что в ближайшие месяцы станет известно, действительно ли это так. Возможно, можно будет сделать какие-то выводы до 20 апреля, перед Пасхой. В частности, можно будет понять риторику США, готовы ли они вытаскивать Россию из изоляции, или готовы продолжать давление на страну-агрессора.