Тогда начнется самое интересное: какого неприятного вопроса избегает Трамп

В Киеве 10 мая собрались лидеры европейских стран, чтобы обсудить мирное урегулирование войны и его условия. Затем состоялся разговор Владимира Зеленского и представителей ЕС с Дональдом Трампом.

Участники "коалиции желающих" собираются уже не впервые. Как пояснил 24 Каналу политолог Петр Олещук, они имеют одну главную цель, которой не достичь без содействия президента США.

Читайте также Украина с 12 мая готова к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая

На что никак не может согласиться Трамп

Ключевая цель работы "коалиции желающих" – это формирование предложения к россиянам по 30-дневному перемирию. Именно такой формат поддержала Украина, Соединенные Штаты и Европа. Это согласовали на саммите между Киевом и Вашингтоном.

Но важно, чтобы это было не на уровне декларации, а на уровне конкретного предложения для реализации. Далее его направляют России, а там отвергают,

– отметил политолог.

Представитель Путина Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия якобы поддерживает идею о 30-дневном перемирии, но "с различными нюансами". До сих пор нет никаких оснований считать, что Кремль изменит свое мнение. Тогда начинается самое интересное.

"Что планируют делать европейцы в случае отказа России от этого предложения? Очевидно, что оно было конкретным, это не просто разговоры. Его должны были согласовывать с США, ведь любые дальнейшие шаги эффективны только совместно с американцами", – добавил Петр Олещук.

Итак, встает вопрос определенных санкционных шагов, на которые должны согласиться западные партнеры Украины, если Путин все-таки не согласится на перемирие. Именно это остается самым интересным вопросом, потому что для Трампа невыгодно вводить санкции.

Для Трампа переход к санкционной политике – очень неприятный вопрос, ведь это означает завершение его надежд на быстрое достижение прекращения огня. А именно об этом он много говорил, убеждал, что является великим дипломатом, который быстро обо всем договорится,

– подчеркнул политолог.

Но так не произошло, поэтому Трамп, скорее всего, попытается тянуть время. А пока "коалиция желающих" продолжает работать над тем, чтобы получить отказ России от перемирия и перейти к новому этапу давления.

Заметим, во время разговора с Трампом Украина и европейские союзники заверили его в готовности к 30-дневному перемирию. Если на него согласится Россия и действительно будет придерживаться, тогда есть шанс начать мирные переговоры.