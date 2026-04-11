"Пасхальное перемирие" Путина: Зеленский рассказал, как будет реагировать Украина

Во второй половине дня 11 апреля начнется действие так называемого "пасхального" перемирия. Президент Украины ответил, что будет, если россияне его нарушат.

По словам Владимира Зеленского, Киев определил, как будет реагировать на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией.

Что будет, если Россия нарушит перемирие на Пасху?

Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и будет действовать исключительно зеркально. Отсутствие российських ударов в небе, на земле и на море означает отсутствие наших ответов,

– объяснил глава государства.

Он уточнил, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте. Президент обсудил с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня.

Российской стороне сообщили, что Украина будет действовать зеркально. Кроме того, враг знает, что она готова к продолжению перемирия после Пасхи.

Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру – с нашей стороны соответствующее предложение есть,

– заявил Зеленский.

К слову, в Кремле уже ответили, что продолжать перемирие после Пасхи не будут.

Напомним, что Путин объявил о временном прекращении огня с 16:00 11 апреля (по московскому времени) до 13 апреля.

Обратите внимание! Эксперт Юрий Романюк считает, что это был не добровольный шаг Кремля. По его словам, Владимир Путин пошел на это под давлением – в частности, международных партнеров и, вероятно, религиозного фактора. Это указывает и странный формат решения: перемирие началось не с начала суток, а с 16:00.

