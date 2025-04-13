Настало время жестких действий против России, – в СНБО обратились к США

Россия неоднократно нарушала "энергетическое перемирие". Более того, за это время оккупанты увеличили интенсивность и количество ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Украина сделала все, что необходимо, для того, чтобы усилия США для мира были воплощены в жизнь. В частности, она приняла американское предложение о полном прекращении огня без всяких условий. Между тем Россия только наращивает атаки и осуществляет штурмовые действия на большем количестве участков фронта, передает 24 Канал.

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Кремль обманывает Трампа

По словам Коваленко, Россия сделала все, чтобы убить больше украинцев, выиграть время и продолжать войну, пытаясь обмануть США и президента Трампа.

Руководитель ЦПД считает, что пришло время применить против России жесткие действия, которые принудят ее к миру. Чиновник подчеркнул, что оккупанты ведут себя так, как и когда-то во времена Минских договоренностей. "Вот только у Европы тогда не было такой силы, которая есть у США сейчас", – добавил Коваленко.

Напомним, что представитель Путина Песков заявил, что Киев якобы не хочет соблюдать запрет на удары по энергетической инфраструктуре. Кроме того, он высказался о "плохих отношениях" украинской власти и Вашингтона.