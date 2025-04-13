Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що Україна зробила все, що необхідно, для того, аби зусилля США для миру були втілені в життя. Зокрема, вона прийняла американську пропозицію щодо повного припинення вогню без жодних умов. Тим часом Росія лише нарощує атаки і здійснює штурмові дії на більшій кількості ділянок фронту, передає 24 Канал.

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Кремль дурить Трампа

За словами Коваленка, Росія зробила все, аби вбити більше українців, виграти час та продовжувати війну, намагаючись обдурити США і президента Трампа.

Керівник ЦПД вважає, що настав час застосувати проти Росії жорсткі дії, які примусять її до миру. Чиновник підкреслив, що окупанти поводяться так, як і колись за часів Мінських домовленостей. "От тільки в Європи тоді не було такої сили, яка є в США зараз", – додав Коваленко.

Нагадаємо, що речник Путіна Пєсков заявив, що Київ буцімто не хоче дотримуватися заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Крім того, він висловився щодо "поганих відносин" української влади та Вашингтона.