Мы не питали иллюзий, – офицер артиллерии рассказал, каким было "пасхальное перемирие" на фронте

Россия накануне Пасхи объявила 30-часовое так называемое перемирие. Однако сами же оккупанты использовали его для того, чтобы улучшить свою ситуацию на поле боя, в частности, наладить эвакуацию, подвези боеприпасы, провизию, медикаменты.

Также, используя временное прекращение огня, Кремль пытается обмануть Запад, обвиняя Украину в нарушениях перемирия. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что во время "пасхального перемирия" россияне ни на минуту не останавливали обстрел по крайней мере на участке, который находится в зоне ответственности подразделений его бригады.

Важно "Пасхальное перемирие": все заявления Украины и России и что происходит на линии фронта

Враг максимально использовал свои силы

Назаренко отметил, что оккупанты действуют методом – чем больше ложь, тем скорее в нее верят. Все диктаторские режимы использовали эту ложь для того, чтобы манипулировать общественным мировым мнением.

Офицер артиллерии напомнил, что 10-дневное перемирие летом 2014 года сепаратисты использовали для того, чтобы залить бетоном свои блокпосты, окопаться, укрепиться подтянуть резервы.

Такая же история была в конце лета 2014-го после трагедии в Иловайске. А потом в феврале 2015 года, когда происходило Дебальцевское окружение, по его словам, враг соблюдал перемирие ровно шесть минут.

Я тогда находился в том окружении и засекал время. За шесть минут оно было нарушено минометным выстрелом оккупантов,

– подчеркнул Назаренко.

На том участке фронта, где выполняют задачи собратья офицера из 4 бригады НГУ "Рубеж", оккупанты во время так называемого перемирия продолжали артиллерийские обстрелы, применяли танки для ведения обстрелов, дроны, сбросы, минометы и вели активную разведку. Также постоянно происходили стрелковые бои.

Враг давил и максимально использовал свои силы,

– подчеркнул Назаренко.

На остальной территории Украины, как отметил он, были воздушные тревоги, удары по мирным городам, их жителям. Враг ни на миг не придерживается слов, которые он очевидно делает на для того, чтобы достичь пропагандистских целей.

В то же время мы не питали иллюзий и прекрасно понимали, что оккупанты будут использовать любые информационные поводы, чтобы вводить в заблуждение, в частности, международное сообщество,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Поэтому задача Вооруженных Сил Украины, по его мнению, делать все возможное для того, чтобы провокации россиян не имели никакого успеха.

Напомним, политолог Игорь Чаленко предположил, что "пасхальное перемирие" Россия, вероятно, использовала не только как инструмент пропаганды, но и как возможность подготовки российской армии к активным боевым действиям к символической дате – 9 мая.