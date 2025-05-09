Россия должна согласиться на это так или иначе, – ЦПД о прекращении огня

В Центре противодействия дезинформации высказались о прекращении огня. Там подчеркнули, что у России нет выбора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Почему Россия будет вынуждена согласиться прекратить огонь

По словам Андрея Коваленко, враг выдает за прекращение огня исключительно отсутствие дальнобойных дроновых и ракетных атак. А то, что на фронте продолжается наступление россиян, будто бы "не считается". Впрочем, половинчатое прекращение огня не воспринимается никем – должно быть только полное.

Полное прекращение огня в воздухе и на фронте – Россия должна на это согласиться так или иначе, потому что информационно она давно проиграла трек с переброской ответственности за нежелание мира на нас,

– написал глава ЦПД.

Он подчеркнул, что Украина давно озвучила свою позицию и согласилась на предложение США о полном прекращении огня.

Что в Украине и в мире говорят о прекращении огня

Юрий Игнат заявил, что Россия не применяет "Шахеды". Но КАБы на Украину летели прямо во время парада на Красной площади.

Макрон поддержал предложение США по 30-дневному перемирию в Украине. В случае отказа России будут реагировать решительно.

А вот Фридрих Мерц заявил, что уже в эти выходные может быть достигнуто соглашение о перемирии. Но, опять же, это будет зависеть от желания России.