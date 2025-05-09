Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Чому Росія буде змушена погодитися припинити вогонь

За словами Андрія Коваленка, ворог видає за припинення вогню виключно відсутність далекобійних дронових та ракетних атак. А те, що на фронті триває наступ росіян, ніби "не рахується". Втім, половинчасте припинення вогню не сприймається ніким – має бути лише повне.

Повне припинення вогню в повітрі і на фронті – Росія повинна на це погодитись так чи інакше, бо інформаційно вона давно програла трек з перекиданням відповідальності за небажання миру на нас,

– написав очільник ЦПД.

Він підкреслив, що Україна давно озвучила свою позицію і погодилась на пропозицію США про повне припинення вогню.

Що в Україні та у світі кажуть про припинення вогню

Юрій Ігнат заявив, що Росія не застосовує "Шахеди". Але КАБи на Україну летіли просто під час параду на Червоній площі.

Макрон підтримав пропозицію США щодо 30-денного перемир'я в Україні. У разі відмови Росії реагуватимуть рішуче.

А от Фрідріх Мерц заявив, що вже цими вихідними може бути досягнуто угоди про перемир'я. Але, знову ж таки, це залежатиме від бажання Росії.