То, что надо россиянам, – военный эксперт о предложении перемирия во время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил объявить перемирие Украины и России с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Однако подобное затишье очень нужно россиянам на линии фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне таким образом смогут эффективнее подготовиться к наступательным операциям. Макрон направляет свои лидерские попытки не туда, куда надо.

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Перемирие выгодно для России

Это перемирие, по словам Свитана, как раз является тем, что нужно россиянам. Перед наступлением в августе – сентябре оккупантам нужно несколько недель тишины для того, чтобы можно было подвести войска к линии фронта для подготовки формирующих операций.

Конечно, что это оптимально делать тогда, когда приостановлены военные действия, чтобы "на голову ничего не летело",

– отметил военный эксперт.

Также он добавил, что наше военно-политическое руководство понимает пагубность самой риторики такого уровня, на которую не нужно обращать внимание.

Действия Макрона

По словам Свитана, Макрон такими заявлениями напрямую работает на Москву. Он пытается показать свое лидерство в Европе. Однако для того, чтобы это сделать, он должен был бы действовать по-другому.

Он бы имел такую авиационную военную базу, как в Иордании, с которой французы подняли свои самолеты и перехватили иранские ракеты, развернуть под Одессой или Херсоном. Французские пилоты считаются лучшими в мире,

– отметил военный эксперт.

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