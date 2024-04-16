Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що росіяни таким чином зможуть ефективніше підготуватись до наступальних операцій. Макрон спрямовує свої лідерські намагання не туди, куди треба.

Дивіться також Ніякого перемир'я не буде, – Коваленко назвав ризики чергової ідеї Макрона

Перемир’я вигідне для Росії

Це перемир’я, за словами Світана, якраз є тим, що потрібно росіянам. Перед наступом у серпні – вересні окупантам потрібно кілька тижнів тиші для того, щоб можна було підвести війська до лінії фронту для підготовки формувальних операцій.

Звісно, що це оптимально робити тоді, коли призупинені військові дії, щоб "на голову нічого не летіло",

– зазначив військовий експерт.

Також він додав, що наше військово-політичне керівництво розуміє згубність самої риторики такого рівня, на яку не потрібно звертати увагу.

Дії Макрона

За словами Світана, Макрон такими заявами напряму працює на Москву. Він намагається показати своє лідерство в Європі. Однак для того, щоб це зробити, він мав би діяти по-іншому.

Він би мав таку авіаційну військову базу, як в Йорданії, з якої французи підняли свої літаки та перехопили іранські ракети, розгорнути під Одесою або Херсоном. Французькі пілоти вважаються найкращими у світі,

– зауважив військовий експерт.

Олімпійські ігри 2024: останні новини