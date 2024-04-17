Перемирия не будет: попытается ли Путин сорвать Олимпиаду-2024

Во Франции с 26 июля по 11 августа состоится Олимпиада-2024. Эммануэль Макрон предложил объявить перемирие между Украиной и Россией на этот период. Президент Франции надеется, что этот вопрос также поможет согласовать и лидер Китая Си Цзиньпин.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что усилия европейских политиков договориться с Владимиром Путиным, чтобы каким-то образом его утихомирить – имеет смысл для Украины и мира. Он считает, что эти страны пытаются сдержать Путина от безумных действий против Украины, например, от попыток очередного масштабного наступления или применения тактического ядерного оружия.

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Кто имеет влияние на Россию

Игорь Эйдман отметил, что если бы Китай занял жесткую позицию, то это бы могло сдержать Путина. Олаф Шольц и Эммануэль Макрон надеются, что им удастся убедить Китай это сделать. У Европы есть рычаги влияния на Китай, а у Китая на Россию.

Китай не заинтересован в эскалации войны (России против Украины – 24 Канал) из-за экономической выгоды, и наоборот – очень заинтересован европейским рынком. Это основа китайского экспорта, поэтому Си Цзиньпин пытается сохранить отношения с Европой,

– сказал политолог.

Перемирие во время Олимпиады

Эйдман высказал мнение, что "во время Олимпиады перемирия не будет", ведь Путин не доволен, что российских спортсменов не допустили представлять страну-агрессора на Олимпиаде-2024.

Спорт для Путина и российской пропаганды играет важную роль. Те российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде, будут не только без флага, но и никаким образом не будут представлять Россию. Это первый случай, когда ни де-юре, ни де-факто российских спортсменов не будет на Олимпиаде,

– отметил он.

Политолог из Германии предположил, что Путин может попытаться сорвать Олимпиаду, использовав террористов.

Если у Путина есть возможность сделать какой-то вред тем, кого он не любит – то он это сделает. Если у него будут ресурсы на осуществление терактов на Олимпиаде или против Чемпионата Европы по футболу, который будет проходить в Германии этим летом, то он привлечет эти ресурсы,

– отметил Игорь Эйдман.

Олимпийские игры 2024 года и Россия