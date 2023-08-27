Должна ли война перейти на территорию России: Зеленский объяснил свою позицию
Источник:Наталья Мосейчук
Владимир Зеленский прокомментировал ход российско-украинской войны. Он объяснил, какие могут быть последствия перенесения боев на территорию государства-террориста.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущей Наталии Мосейчук. Журналистка поинтересовалась у него, должна ли война перейти на территорию страны-агрессора.
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Что ответил президент
Зеленский дал понять, что в случае перенесения боев на территорию России будет существовать большой риск того, что Украина точно останется одна. Речь идет о потере поддержки со стороны наших партнеров.
Есть большие государства в нашем мире, очень большие государства, для них существует только один пункт, из-за которого они не на стороне России – это территориальная целостность государства. Если я специально направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа и Украины,
– объяснил он.
По его словам, все нужно рассчитывать. Ведь любая война – это "все равно потери". Президент заявил, что сейчас Украина пытается привлечь на свою сторону и "те государства, которые смотрят на нас на расстоянии, а были почти на исторической дистанции". Благодаря определенным шагам наша страна сблизилась с некоторыми из них. Эти партнеры на нашей стороне, однако для них вопрос пребывания войск на чужой территории является болезненным и недопустимым.
Последние заявления президента Украины
- Недавно глава государства предположил, что Россию можно будет политически "дожать", когда наши защитники будут находиться возле временно оккупированного Крыма. Тогда можно будет освободить полуостров без масштабных потерь. Он подчеркнул, что минимизация жертв является главной целью Украины.
- Также президент не так давно заявил, что Украина будет пытаться получить приглашение в НАТО через год, если в 2023 году ее не призовут в Альянс. Зеленский объяснил, что он боролся за это приглашение, потому что оно является политическим и завершительным решением мира о присутствии Украины в геополитике.
- Напомним, Зеленский анонсировал рост дипломатической активности Украины. По его словам, это произойдет осенью. Государство будет усиливать сотрудничество с Югом.