В Кремле все еще по плану: Песков опроверг перенос "уэнтра" Херсонщины в Геническ

11 ноября российские оккупационные войска были вынуждены бежать из Херсона на фоне продвижения ВСУ. После этого коллаборант Александр Фомин заявлял, что "столицу" оккупированной Херсонщины перенесли в Геническ.

Пресссекретарь Путина сообщил российским СМИ, что Херсон по-прежнему остается "столицей области в составе России". По словам Пескова, никаких решений о переносе "центра" оккупированного Юга не принимали.

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Почему россияне целятся на Геническ

В министерстве обороны Великобритании отметили, что, вероятно, все российские командиры ненадолго засядут в Геническе и будут оттуда руководить подразделениями, пока их не выгонит украинская армия.

Разведчики сообщают, что у города есть хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке.

Кроме того, от Геническа недалеко до Крыма можно оперативно переправлять подкрепление с полуострова. Также "временная столица", к сожалению, пока вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем. В другом расположении, ВСУ могли бы наносить значительные повреждения российским полевым командным пунктам.

Какая ситуация в Херсонской области: основные моменты

9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.

12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по- прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в уволенный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.

В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины . Теперь город официально освобожден от российских кафиров.

Геническ расположен на побережье Азовского моря недалеко от въезда в Крым через Чонгар. То есть, на максимальном расстоянии от района действия украинской артиллерии.

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