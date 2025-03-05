Кроме скандала в Овальном кабинете: в Белом доме произошло еще одно показательное событие

Во время атаки президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса на украинского лидера Владимира Зеленского произошло еще одно важное событие: госсекретарь Марко Рубио отказался от встречи с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как отметил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в интервью 24 Каналу, это еще раз подтверждает, что Соединенные Штаты стремятся уменьшить свое присутствие в Европе. На фоне этого Великобритания и Франция выступили инициаторами создания нового оборонного союза "Европа+".

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США решили изолироваться от Европы

Мало кто заметил, но во время скандала в Овальном кабинете произошло еще одно важное событие. В Вашингтон с официальным визитом прибыла верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас для переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, однако тот не встретился с ней, заявив, что "слишком занят".

То есть Зеленского выгнали из Белого дома, а Каллас даже не позволили переступить его порог,

– заметил Игорь Айзенберг.

Это подтверждает, что Соединенные Штаты пытаются все больше изолироваться от Европы. В предвыборной программе Трампа и республиканцев на 2025 год отдельно указано, что США должны выйти из европейских стран, оставляя только "ядерный зонтик" для их защиты в случае необходимости.

Они выполняют то, что обещали,

– подчеркнул профессор Манхэттенского университета.

В свою очередь европейцы понимают необходимость самостоятельно заботиться о своей безопасности, в частности через поддержку Украины. Однако они не планируют разрывать связи с США и будут пытаться поддерживать диалог с администрацией Трампа.

Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приезжали в Вашингтон, а председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони срочно предлагает американо-европейскую встречу.

Заметим, советник по нацбезопасности президента США Майк Волц сказал, что Трамп готов возобновить переговоры с Украиной, если Зеленский попросит у него прощения.