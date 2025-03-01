"А с кем же Россия воевала?": разговор в овальном кабинете испортил планы Кремля

Путинская пропаганда постоянно рассказывала о том, что Украина – это якобы "американская марионетка", поэтому Россия якобы "воюет с США". Однако после напряженной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля у Кремля появилась проблема.

Ведь уже всем очевидно, что Россия воевала все-таки против Украины. Это 24 Каналу отметила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова.

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"Москва толкмачила все три года, и еще до полномасштабного вторжения, что Украина – это "американская марионетка", что Россия "воюет с Вашингтоном, с НАТО". А тут оказывается, что Штаты не воюют, а готовы даже "целоваться". С кем тогда Владимир Путин воевал? Оказывается, что он воевал с Украиной, а США там и не стояли", – сказала она.

По словам оппозиционерки, этот разговор между Трампом и Зеленским многим открыл глаза. Многим понятно, что Кремлю не получится обвинять США во всех своих бедах.

К слову, политолог Игорь Рейтерович отметил, что на фоне встречи Трампа и Зеленского в России царит приподнятая атмосфера. Однако, по его словам, головокружение от успеха может погубить врага. Россияне начнут выдвигать требования Трампу, и тогда ему придется реагировать совсем по-другому.