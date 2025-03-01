Адже вже усім очевидно, що Росія воювала все-таки проти України. Це 24 Каналу зауважила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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"Москва товкмачила усі три роки, і ще до повномасштабного вторгнення, що Україна – це "американська маріонетка", що Росія "воює з Вашингтоном, з НАТО". А тут виявляється, що Штати не воюють, а готові навіть "цілуватися". З ким тоді Владімір Путін воював? Виявляється, що він воював з Україною, а США там і не стояли", – сказала вона.

За словами опозиціонерки, ця розмова між Трампом та Зеленським багато кому відкрила очі. Багато кому зрозуміло, що Кремлю не вийде звинувачувати США у всіх своїх бідах.

До слова, політолог Ігор Рейтерович зазначив, що на тлі зустрічі Трампа і Зеленського у Росії панує піднесена атмосфера. Однак, за його словами, запаморочення від успіху може погубити ворога. Росіяни почнуть висувати вимоги Трампу, і тоді йому доведеться реагувати зовсім по-іншому.