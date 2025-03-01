Протокол нарушил не Зеленский: кто на самом деле вел себя пренебрежительно в Овальном кабинете

Во время встречи Трампа с Зеленским в Вашингтоне 28 февраля украинского президента спросили, когда он начнет носить деловой костюм. От него президент Украины отказался после начала полномасштабного вторжения России.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что этот вопрос был хамским и обратил внимание на то, кто именно об этом спросил – это был журналист, который является бойфрендом конгрессвумен Марджори Грин, которая известна упреками в сторону Украины.

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Американская сторона нарушила дипломатический протокол

Рейтерович напомнил, что Дональд Трамп не раз встречался с лидерами арабских стран, которые тоже не были одеты в деловые костюмы, более того, американский миллиардер Илон Маск, который часто присутствует в его кабинете, тоже его не одевает.

Это был хамский вопрос. Если отбросить все эмоции, то можно сказать, что мы вчера увидели довольно показательную историю. Можно было ожидать, что нечто подобное может произойти,

– озвучил Рейтерович.

Политолог считает, что со стороны американцев был заготовлен определенный сценарий. Он отметил, что скандал в Овальном кабинете спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Пытался вспомнить, а где еще на подобных встречах в таком формате о таких важных темах вице-президент США вообще открывал рот. Это важный момент. Зеленский очень осторожно в интервью Fox News об этом сказал, что это был разговор двух президентов, а Вэнс решил вмешаться в дискуссию, это вопрос дипломатического протокола", – подчеркнул Рейтерович.

По словам политолога, Вэнс в дальнейшем стремился спор усилить и было видно, что он очень доволен собой, ведь выполнил задачу, которая перед ним стояла. Американцы, по словам Рейтеровича, ожидали разного развития событий, возможно, думали, что не будет никакой реакции. В конце концов они доведут ситуацию до логического завершения как им это будет выгодно.

Почему эта ситуация произошла? Потому что у США по состоянию на сегодня нет никакого реального плана даже не то чтобы завершить войну, а прекратить огонь,

– считает Ретйрович.

Действительно ли отношения Украины и США испорчены?

По мнению политолога, сейчас Трампу нужны успехи, возможно, аргументы в разговоре с Россией. Однако Рейтерович подчеркнул, что американский президент должен находить их не за счет Украины, слабой стороны (ведь она уступает России по количеству ядерных боеголовок, 0 против 4 тысяч). Такое поведение со стороны США, по словам политолога, является некрасивым и неправильным.

Сейчас, по словам Рейтеровича, возникла большая проблема, но не стоит паниковать и думать, что отношения между Украиной и США окончательно разрушены. Это, по его убеждению, далеко не так.

Кстати, человек, который инициировал эту скандальную историю, в 2017 году называл Трампа "фашистом и идиотом", а сейчас работает у него вице-президентом и в каждом разговоре пытается сказать, как любит президента США,

– напомнил Рейтерович.

Трамп, как обратил внимание политолог, даже после этой ссоры в Овальном кабинете предусмотрел возможности для дальнейшего сотрудничества с украинской стороной. Анализируя то, как он комментировал эту встречу журналистам, можно сделать вывод, что лидер США оставил определенное пространство для маневра.

Рейтерович выразил надежду, что Украина этим сможет воспользоваться, но по-прежнему исходя из национальных интересов нашего государства. Потому что, по словам политолога, договариваться с россиянами без Украины и Европы – это неправильно. Президенту США это тоже надо понять, поскольку, как отметил Рейтерович, по-другому сделать не удастся.