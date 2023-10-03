Переправка уклонистов за границу: по делу фигурирует фонд жены "слуги" Львовской области

Высший антикоррупционный суд обнародовал новые подробности дела уклонистов Людмилы Марченко. Оказалось, к ней причастен "Фонд семьи Камельчуков", принадлежащий жене нардепа Юрия Камельчука.

Жена нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука из Львовской области является соучредителем фонда, фигурирующего в деле переправки ухилянтов за границу. Речь идет о Татьяне Камельчук.

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Выезд за гуманитаркой в одну сторону: как "Фонд семьи Камельчуков" засветился по делу уклонистов

В июле этого года нардепка Людмила Марченко вместе со своей помощницей за 5 300 долларов пообещала гражданину внести его данные в информационную систему "Шлях" для выезда за границу.

Согласно данным ВАКС, по этому делу письмо-обращение направляла благотворительная организация "Фонд семьи Камельчуков", соучредительницей которой является жена нардепа от "Слуги народа" из Львовской области Юрия Камельчука.

Военнообязанного фонд указывал, как "волонтера", занимающегося перевозкой гуманитарного груза. Именно на основании документов от этой организации Киевская ОВА предоставила разрешение упомянутому мужчине на выезд.

После получения разрешения помощница нардепки встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2800 долларов, которые впоследствии передала Марченко.

"Фонд семьи Камельчуков" Благотворительная организация, зарегистрированная в Киеве в 2021 году. Ее соучредительницами являются две жительницы Червонограда – Татьяна Камельчук, которая является женой нардепа Юрия Камельчука, и Ирина Богачева. На сайте фонда указано, что организация "оказывает поддержку и финансирование нуждающимся детям на территории всей Украины", а во время полномасштабной войны фонд сосредоточился на получении и передаче гуманитарной помощи из-за границы. Об этом свидетельствуют данные YouControl.

Камельчук говорит, что письмо-обращение могли подделать

Сначала Юрий Камельчук отказался комментировать журналистам причастность фонда к делу уклонистов. Он сказал, что не может давать разъяснения без разрешения следователей или органов НАБУ, "иначе это может помешать расследованию".

Однако через несколько минут нардеп перезвонил и отрицал причастность "Фонда семьи Камельчуков" к делу, заявив, что там не оформляли подобных справок. Он предположил, что кто-то подделал письмо-обращение для выезда уклоняющегося от имени его благотворительной организации.

Что предшествовало