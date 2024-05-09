Переплыли границу по Западному Бугу: Польша вернула Украине 2 беглецов от мобилизации

Попытки незаконного пересечения границы с Польшей не прекращаются. Фиксируют их даже несмотря на риск быть немедленно возвращенным в Украину.

Выходные на Волыни ознаменовались очередными попытками украинских мужчин незаконно переплыть реку Западный Буг, чтобы избежать воинского долга. Однако их планы потерпели крах, когда польские пограничники сразу вернули нарушителей обратно.

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Отчаянные попытки избежать мобилизации

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, двое мужчин из Сумской и Донецкой областей решили рискнуть и переплыть Западный Буг в последние дни.

Их действия не остались незамеченными. Уже на территории Польши беглецов от мобилизации задержали и вернули украинским правоохранителям.

Одного из смельчаков пограничный наряд Украины обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром (5 мая – 24 Канал). Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Пограничники проинформировали коллег по ту сторону госграницы, где горе-пловца и задержали сотрудники Пограничной стражи Польши.

По возвращении в Украину нарушителей ждали не только административные протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, но и повестки от ТЦК.

Протокол об административном правонарушении и повестка ждали и 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее (4 мая – 24 Канал) попытался таким же образом незаконно добраться до Польши.

В статье 204-1 КУоАП говорится о незаконном пересечении границы. Наказание предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3400 до 8500 гривен) или административный арест на срок до 15 суток.

Суд вскоре решит судьбу обоих мужчин, а тем временем пограничники продолжают расследование и поиск лиц, причастных к незаконной переправке через границу.

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Управление призывает граждан не прибегать к противоправным действиям, напоминая об ответственности перед законом.

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