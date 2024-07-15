В ГПСУ указали на важный момент при пересечении границы военнообязанными после 16 июля
Источник:Госпогранслужба
Госпогранслужба рассказала, что все мужчины призывного возраста для пересечения границы после 16 июля должны иметь с собой военно-учетный документ.
Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины призывного возраста должны до 16 июля 2024 года стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.
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Как мужчины смогут пересекать границу с 16 июля
Начиная с 00:00 17 июля при пересечении государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы,
– заявили пограничники.
Они предупредили, что в случае отсутствия у человека этих документов, пограничники откажут в пересечении границы. То есть человек не сможет выехать из Украины.
Кстати, выезжать за пределы нашего государства во время военного положения и всеобщей мобилизации могут только определенные категории мужчин. В частности, такую возможность имеют:
- многодетные родители,
- непригодные к службе,
- мужчины с инвалидностью,
- которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или больного родственника,
- самостоятельно воспитывающие детей,
- военнослужащие, которые едут на лечение, реабилитацию или обучение.
Подробный перечень мужчин, которых выпускают за границу во время действия военного положения, читайте по ссылке.