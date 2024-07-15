В ГПСУ указали на важный момент при пересечении границы военнообязанными после 16 июля

Госпогранслужба рассказала, что все мужчины призывного возраста для пересечения границы после 16 июля должны иметь с собой военно-учетный документ.

Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ведь новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины призывного возраста должны до 16 июля 2024 года стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

Смотрите также Бегство Боголюбова: СМИ узнали, как олигарху удалось выехать из страны по чужому паспорту

Как мужчины смогут пересекать границу с 16 июля

Начиная с 00:00 17 июля при пересечении государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы,

– заявили пограничники.

Они предупредили, что в случае отсутствия у человека этих документов, пограничники откажут в пересечении границы. То есть человек не сможет выехать из Украины.

Кстати, выезжать за пределы нашего государства во время военного положения и всеобщей мобилизации могут только определенные категории мужчин. В частности, такую возможность имеют:

многодетные родители,

непригодные к службе,

мужчины с инвалидностью,

которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или больного родственника,

самостоятельно воспитывающие детей,

военнослужащие, которые едут на лечение, реабилитацию или обучение.

Подробный перечень мужчин, которых выпускают за границу во время действия военного положения, читайте по ссылке.