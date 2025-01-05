В ГПСУ объяснили изменение правил пересечения границы для мужчин, что прошли службу по контракту

Отдельная категория мужчин в возрасте от 18 до 25 лет сможет пересекать границу Украины во время военного положения. Речь идет о тех украинцах, которые прошли службу в ВСУ по контракту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

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Что известно о новых изменениях в правилах пересечения границы

Демченко подтвердил, что, действительно, были внесены изменения в правила пересечения границы и они уже вступили в силу.

Это касается граждан Украины, мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые прошли службу по контракту на один год. По завершению этой службы они могут получить справку в своих воинских частях или территориальных центрах комплектования и в дальнейшем проехать за пределы Украины,

– отметил представитель ГПСУ.

В то же время он отметил, что форму справки и, собственно, что там должно отображаться для того, чтобы в дальнейшем инспекторы Государственной пограничной службы могли проверять эти документы на границе, еще должно утвердить Министерство обороны.

"Поэтому ждем, когда будут предоставлены разъяснения, предоставлена форма этой справки, и в дальнейшем такие граждане, кому будут выдавать подобные документы, смогут поехать за пределы Украины", – резюмировал Демченко.

К слову, ранее об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет сообщал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он пояснил, что для пересечения границы этой категории мужчин необходимо показать справку, выданную командиром воинской части или руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны. Также с собой надо иметь военно-учетный документ.