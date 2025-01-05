Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

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Що відомо про нові зміни в правилах перетину кордону

Демченко підтвердив, що, дійсно, були внесені зміни до правил перетину кордону і вони вже набрали чинності.

Це стосується громадян України, чоловіків у віці від 18 до 25 років, які пройшли службу за контрактом на один рік. По завершенню цієї служби вони можуть отримати довідку у своїх військових частинах або територіальних центрах комплектування і надалі проїхати за межі України,

– зазначив речник ДПСУ.

Водночас він наголосив, що форму довідки та, власне, що там має відображатися для того, щоб надалі інспектори Державної прикордонної служби могли перевіряти ці документи на кордоні, ще має затвердити Міністерство оборони.

"Тому чекаємо, коли будуть надані роз'яснення, надана форма цієї довідки, й надалі такі громадяни, кому будуть видавати подібні документи, зможуть поїхати за межі України", – резюмував Демченко.

До слова, раніше про зміни в правилах перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років повідомляв постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що для перетину кордону цій категорії чоловіків необхідно показати довідку, видану командиром військчастини чи керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони. Також з собою треба мати військово-обліковий документ.