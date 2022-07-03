В Раде хотят расширить категории мужчин, которым разрешено выезжать за границу

В Украине продолжает действовать военное положение, которое предусматривает запрет военнообязанным мужчинам выезжать за границу. И в Верховной Раде хотят смягчить ограничения.

Кому могут разрешить уезжать за границу

Нардеп Георгий Мазурашу внес законопроект 7484-1 , в котором предлагает расширить категории мужчин, которым разрешено выезжать за границу во время военного положения, сообщает 24 канал.

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Предлагается разрешить уезжать за границей мужчинам, на содержании которых находятся не только трое и более несовершеннолетних детей, а:

двое детей младше 14 лет;

или один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена;

или один ребенок в возрасте до 3 лет.

Также предлагается разрешить выезжать лицам, имеющим рабочие, спортивные контракты в других странах, официальное подтверждение из других стран по трудоустройству или контракты с заказчиками из других стран на 1 год и более на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ или бизнес в других странах.

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Что известно о мобилизации в Украине

Из-за российского вторжения президент Владимир Зеленский объявил о мобилизации в Украине. Во время мобилизации военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено покидать Украину.

Известно, что мобилизация продлится по меньшей мере до 23 августа.

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В то же время в Министерстве обороны Украины отмечали, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, пока это необходимо. В Минобороны не называли точное количество мужчин, которых нужно мобилизовать. Но заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что речь идет о сотнях тысяч мужчин.

Все чаще повестки вручают на улицах, в местах отдыха и т.д. В СНБО объяснили, что законом не установлено место, где можно вручать повестку, а где нет. Также в СНБО заверили, что вручение повестки не означает мобилизацию на фронт.

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