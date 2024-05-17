В ГПСУ объяснили, какие категории граждан будут подлежать обязательной проверке на границе

17 мая 2024, 12:21
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Источник:

ГПСУ

С 18 мая Госпогранслужба в пунктах пропуска будет проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан.

В период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

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Уточнение от ГПСУ

Госпогранслужба опубликовала объяснения относительно категорий граждан, которые подлежат обязательной и необязательной проверке.

Обязательная проверка военно-учетных документов касается:

  • забронированных на период мобилизации и на военное время;
  • признанных в соответствии с заключением ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;
  • другие категории лиц, определенные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Необязательной проверке военно-учетных документов подлежат:

  • лица с инвалидностью;
  • те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службы;
  • работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли.

Мобилизация и обновление данных: последние новости

  • Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он, в частности, предусматривает обязанность всех военнообязанных обновить свои данные в течение 60 дней. Кроме ТЦК, законодательство позволяет сделать это в ЦНАПе или электронном кабинете.
  • Так, мужчины от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете, должны будут предоставить такие данные, как фамилия, имя, отчество и дата рождения; адрес проживания; номера телефонов; адреса электронной почты; место рождения и некоторые другие персональные данные. Мужчины, которых сняли с воинского учета, тоже должны обновлять свои данные, ведь они все еще военнообязанные.
  • В Минобороны рассказали, что киевские военкоматы могут принять примерно 50 – 70 человек в день. ЦНАПы до сих пор не получили доступы, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет в оборонном ведомстве обещают запустить 18 мая.

Автор: Поліна Буянова