Не важно, Франковск, Киев или Буковель – это все дома, – переселенка

Переселенка из Киева Марина Магуза рассказала, как ей живется в Ивано-Франковске. Она уверена, что для украинца дом – вся Украина.

25 февраля Марина с мужем выехали из Киева в Ивано-Франковск. Думали, что едут на несколько дней, однако случилось по-другому. Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

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Первое время они жили в квартире близкого друга с еще одной семьей, бесплатно. С ними были 2 собаки. Устроившись на работу и найдя отдельное жилье, прежде чем выехать из квартиры пара купила владельцу микроволновку и стиральную машину, чтобы отблагодарить.

Для Марины Ивано-Франковск стал настоящим домом

Марина рассказала, что в Ивано-Франковске у нее тоже появилось чувство дома.

Живу здесь не один месяц, не два и не три. Есть много знакомых, помогающих, дают советы, подсказывают что-то. Маленький город – ты никуда не торопишься, как это было в Киеве. Во Франковске понимаешь: у меня много времени, я все успеваю, я все могу. Так же финансовая составляющая. Слава Богу, были клиенты, был заработок. Я могла нормально жить и ни в чем себе не отказывать. И да, я понимаю, что Франковск – это отличный город. Я чувствовала здесь себя, как дома, действительно,

– сказала она.

В мае муж Марины вернулся в Киев, возобновляя свой бизнес. Сейчас девушка живет на 2 города – ей еще слишком тревожно возвращаться в столицу на длительное время.

Дом – это вся Украина

Девушка описала ощущение, что когда возвращаешься в Украину из-за границы, чувство дома появляется сразу. И не важно Франковск, Киев или Буковель – это все дома.

Мое ощущение дома – это ощущение территории Украины. У меня был день рождения 24 августа. Мы планировали с мужем встретиться, в горы уехать. Но моей подруге нужно было ехать в Варшаву. Я посоветовалась с мужем, будет ли нормально, если я поеду в Польшу. Он ответил, что это отличная идея. Сказал отдохнуть за эти полгода и отпраздновать свой день рождения без сирен. Так я и уехала. Классный город, все супер. Но нет – ты не у себя дома,

– рассказала она.

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