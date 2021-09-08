Перевели российскую "дезу" на английский: в ОП раскритиковали CNN из-за материала о вагнеровцах
Источник:24 канал
В Офисе Президента отметили, что телеканал CNN внезапно озвучил очень странную версию так называемого "скандала с вагнеровцами". В то же время ситуация удивительно красноречива.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу заметил: иногда случаются такие анекдотические ситуации, которые даже сложно придумать. Политик сообщил: не прошло даже несколько часов после публикации, как представитель российской ФСБ похвалил материал CNN.
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Отставники как всегда что-то комментируют
По словам Подоляка, этот материал построен по принципу "все как всегда".
В частности, американские "отставники" что-то подтверждают. Между тем другие источники что-то опровергают. Всех отличает одно: анонимность. Никаких фамилий или должностей. Это обесценивает источник информации.
Публикация и реакция ФСБ была синхронной
Подоляк отметил, что при таком содержании материала следует обратить внимание на синхронность публикации и заявления ФСБ.
Советник руководителя ОП призвал вспомнить: когда в последний раз официальный представитель ФСБ комментировал какой-то материал, опубликованный в СМИ. Такую реакцию Подоляк назвал "сигналом для СМИ". Теперь российские пропагандисты разгонять материал со ссылкой на CNN.
Опубликовали российскую "дезу"
Подоляк отметил, что материал вышел накануне встречи Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей, в частности, журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы",
– отметил Подоляк.
Он также отметил, что впервые эту "дезу" распространили еще в августе 2020 года в "Комсомольской правде". С тех пор ничего нового и существенного к "скандалу вокруг вагнеровцев" добавить так и не сумели.
"Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую "Комсомольскую правду" история прикрытие для появления "вагнеровцев" в Беларуси до сих пор гуляет по медиа на радость и удовольствие ФСБ", – подытожил Подоляк.
CNN о вагнеровцах
- Телеканал CNN опубликовал материал, в котором говорилось, что США якобы могли помогать Украине работать над задержанием вагнеровцев в Беларуси. Вспомнили даже о якобы помощи ЦРУ.
- В то же время высокопоставленный чиновник США заявил, что американские разведчики якобы знали об операции, но никакой помощи не было.
- По данным CNN, украинские разведчики вербовали россиян якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, обещая зарплату 5 тысяч долларов в месяц. А когда боевики оказывали доказательства своей причастности к незаконной деятельности на Донбассе, разведчики готовили их к задержанию.
CNN не решается назвать Крым украинским
- Телеканал CNN в августе 2021 года оказался в эпицентре скандала из-за оккупированного Крыма.
- В сообщении CNN о медузах, которые заполонили побережье Черного моря, использовали формулировку "на этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросили огромные стаи медуз".
- Читатели возмутились и начали напоминать CNN, что Крым – это Украина. И кадры, которые представлены в материале, сняли на украинском берегу.
Задержание вагнеровцев: главное
- Вагнеровцев – 33 бойцов российского военного формирования "Вагнера" - в Беларуси задержали еще летом 2020 года. Все они воевали на оккупированном Донбассе на стороне врагов.
- СМИ заявили, что это якобы была спецоперация украинской разведки, которая якобы сорвалась из-за Офиса Президента. Тогда же подключился и Кремль. Владимир Путин заявил, что задержание вагнеровцев – это будто бы операция украинских спецслужб совместно с американскими.
- В то же время в Украине опровергают эту информацию. В частности, глава ОП Андрей Ермак отмечал, что "вся история с вагнеровцами – вымышленная от начала до конца". Он также отметил, что "это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны".