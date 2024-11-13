Процесс будет более эффективным, – руководитель Lobby X о переводе военных через "Армия+"

В Украине с 15 ноября заработает перевод военных между подразделениями через "Армия+". Приложение имеет огромный потенциал для того, чтобы оптимизировать многие внутренние процессы в армии.

Таким мнением с 24 Каналом поделился руководитель Lobby X Владислав Грезев, отметив, что любые новые механизмы в первую очередь рассматриваются с использованием инструментов цифровизации. Более того, вопрос упрощения перемещений военных давно назрел.

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Почему назрела проблема

Сейчас есть постановление Кабинета Министров о проведении эксперимента, ведь сфера управления человеческим капиталом в армии является очень чувствительной, поэтому любые изменения могут иметь очень большие последствия. Поэтому, пока перемещение военных будет экспериментом, результаты которого оценят через несколько месяцев.

Далее проведут анализ, чтобы внедрять новые изменения или масштабировать тот успех, который уже есть. Стоит заметить, что перемещения в Силах обороны были возможны в уставном режиме. Однако этот алгоритм был слишком сложный и довольно длительный. На перевод могли ждать от 6 до 9 месяцев.

Было немало проблем на разных звеньях согласований, потеря документов. Учитывая не лучшую ситуацию с пополнением личного состава, руководство Генерального штаба поддерживало еще меньше рапортов на перемещение даже по старой процедуре, чтобы контролируемость войска оставалась в их руках.

Конечно, проблема очень серьезная, ведь есть военнослужащие, которые служат не на своих местах и могли бы быть более эффективными на других должностях, в других воинских частях,

– отметил Владислав Грезев.

Почему нововведение не охватило все роды войск

Вопрос упрощения перевода военных подняли в октябре 2024 года во время встречи с Президентом Украины. Он определил его как приоритетный, поэтому мы видим такое интенсивное развитие событий.

Однако следует понимать, что это только первый этап эксперимента и не все структурные подразделения Сил обороны пока могут им воспользоваться. В частности, упоминалось о Национальной гвардии. Поэтому по результатам работы мы увидим выводы и дальнейшие шаги для масштабирования.

Эксперимент заключается в том, чтобы попробовать на определенных группах военнослужащих, а затем распространить на другие военные формирования. Все это планируется. Но в сфере переводов важно не допустить ошибки, чтобы не повлиять на боеспособность конкретных группировок,

– подчеркнул Владислав Грезев.

Поэтому развитие этого вопроса точно будет, проблему масштабирования уже обсудили. Есть четкое понимание, что нужно работать со всеми военными формированиями.

Напомним, об упрощении процедуры стало известно 12 ноября из заявления Президента. Согласно новым изменениям, на одобрение рапорта есть 72 часа. О его результатах военный узнает из приложения "Армия+".

В Минобороны объяснили, что для оформления перевода нужна только копия военного билета (или удостоверение офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Разрешения действующего командира не требуется.