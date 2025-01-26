Российских мобилизованных отправляют в пехоту за отказ подписать контракт, – ГУР

ГУР опубликовало новый перехват разговора россиян. В нем оккупанты жалуются на перевод в пехоту из-за отказа подписать контракт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

Смотрите также "Нежные" цели: какую стратегию выбрало украинское командование, учитывая удары по тылу в России

Как россияне жаловались на перевод в пехоту

Так, в перехвате, которое получила украинская разведка, двое оккупантов жалуются на собственное командование, которое продолжает массово переводить в штурмовые подразделения мобилизованных, которые отказываются подписывать контракт с российской армией.

Если помнишь, Аид, Балу, FPV-шники, которые вот чуть ниже нас стоят, где 85-я миномётка, понял? Их же комбриг у*бал в пехоту теперь, потому что не подписали контракты,

– жалуется один из россиян.

На что собеседник отмечает, что вероятно скоро также пойдет в пехоту.

Полный перехват разговора россиян: смотрите видео

К слову, на днях ГУР осуществило масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в России мобильных и интернет-операторов, что вовлечен в агрессию против Украины – компанию "МегаФон". Клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом.