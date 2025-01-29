Есть проблема: почему на фронте не хватает личного состава

В Пехотные силы Украины переводят определенное количество военных из Воздушных сил и других. Из-за этого нужно тратить на подготовку военных вдвое больше – подготовка пехотинца и нового человека на его предыдущее место работы. Кроме того, нужны изменения на законодательном уровне.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что людей нужно поощрить к службе, например, финансовыми изменениями. Каждый же военный будет эффективным, если будет выполнять работу по своей специальности и будет мотивирован.

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Проблемы с личным составом

В пехоту ВСУ из Воздушных сил переводят определенное количество военных, которые должны пройти предварительную подготовку. Это не касается дефицитных специалистов. Заместитель гендиректора отметил, что переводят в пехоту не только из Воздушных сил из-за колоссальной нехватки личного состава на линии боестолкновения. Перечень неприкосновенных позиций очень мал.

Когда же происходит перевод, нужно потратить время и ресурсы на обучение того человека, которого переводят в армию, а также того, кто придет на его место на предыдущей работе.

Вопрос о мобилизации и наполнения ресурсов не работает так, как нужно. Высшее военное командование, Генштаб или Воздушные силы, действуют в рамках тех возможностей, которые им предоставлены. Несвоевременное пополнение личным составом сухопутных войск приводит к тому, что усиливать их должны Воздушные силы,

– объяснил он.

По словам Храпчинского, еще 10 лет назад на законодательном уровне нужно было провести ряд изменений, которые бы поощрили людей идти служить в армию. В частности, улучшение финансовых вопросов – списание кредитных задолженностей и предоставление жилья военнослужащим.

Заметьте! Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине происходит согласно законодательству и несколько изменилась с начала полномасштабной войны. Сейчас мобилизуют от 25 лет, но, по словам президента, нужно также работать над качеством.

Кроме того, Украине нужны люди, которые будут эффективно обеспечивать работу воинских частей в тылу. Люди же определенными военными специальностями не могут их менять, ведь это нарушает Конституцию.

Отсутствие стратегических действий со стороны определенных правительственных конституций привело к тому, что мы не вовремя пополнили свои силы, военные вынуждены самостоятельно решать проблемы без государства. Это приводит и к потере потенциала, потому что военный без мотивации очень слаб,

– подчеркнул он.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что кроме улучшения социально-финансовых норм для военных, инженерные войска нужно вывести в отдельный род войск. Из-за этого проблемы со строительством фортификаций не было бы.